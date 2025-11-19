Novela Gráfica y Debut Cinematográfico: Estrenos que Dan de Qué Hablar en la Animación Japonesa

El panorama de la animación japonesa sigue ofreciendo títulos que capturan la atención del público, desde historias en formato de video original (OVA) hasta promesas en la pantalla grande. Recientemente, se ha destacado el fenómeno de la serie Yarichin☆Bitch-bu y el anuncio de un nuevo proyecto cinematográfico titulado L’étoile de Paris en Fleur.

Yarichin Bitch Club: Un Traslado Inesperado y Nuevos Encuentros

La trama de la serie animada Yarichin Bitch Club (título original: ヤリチン☆ビッチ部) sigue a Takashi Tōno, un estudiante que acaba de ser transferido a la Academia Morimori, un internado privado ubicado en las montañas. Tōno pronto encuentra un amigo en Yaguchi, quien se convierte en su primer y único compañero. Sin embargo, debido a que Tōno no es hábil en los deportes, decide no unirse al club de fútbol con Yaguchi.

En su lugar, Tōno se inclina por el club de fotografía, solo para descubrir que este también es conocido informalmente como el «Playboy Bitch Club» y está integrado por alumnos con personalidades muy diversas. Justo en ese momento, otro chico llamado Kashima se une al club. La dinámica se complica cuando Kashima, sin rodeos, le confiesa su amor a Tōno de inmediato. Aunque Tōno encuentra a Yaguchi atractivo, este último se muestra visiblemente avergonzado y se sonroja ante las interacciones de Kashima.

Este proyecto fue lanzado en 2018 bajo la dirección de Ai Yoshimura. La serie finalizó el 17 de abril de 2019, contando con una temporada de tan solo dos episodios. Su origen es Japón.

L’étoile de Paris en Fleur: Sueños Artísticos de Dos Jóvenes en la Capital Francesa

Por otro lado, la atención también se centra en el próximo filme animado original, L’étoile de Paris en Fleur, del cual se acaba de lanzar su segundo teaser tráiler. La película está siendo dirigida por Goro Taniguchi, conocido por su trabajo en proyectos de gran calibre como ONE PIECE FILM: RED. Taniguchi concibió la idea original de la película junto a Katsuya Kondo, quien también funge como diseñador conceptual y de personajes en el proyecto, reconocido por su labor en títulos como Kiki’s Delivery Service.

Yu Yamashita se encarga del diseño de personajes para la animación, mientras que Reiko Yoshida (guionista de The Colors Within) está a cargo del guion. La banda sonora es compuesta por Takayuki Hattori (Martian Successor Nadesico).

La historia está centrada en dos jóvenes japonesas que se rehúsan a renunciar a sus sueños durante tiempos difíciles. Fujiko Tsugita, quien sueña con ser pintora, y Chizuru Sonoi, fascinada por el ballet, se conocen de forma casual en Yokohama. El destino las lleva a reencontrarse en París a comienzos del siglo XX, donde se comprometen a perseguir sus aspiraciones artísticas juntas.

Los roles protagónicos ya cuentan con las voces confirmadas de Ami Toma (como Fujiko Tsugita), Rina Arashi (como Chizuru Sonoi) y Taichi Saotome (como Ruslan). La producción corre a cargo de ARVO Animation.