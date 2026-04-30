La apuesta pesada de Vivo: del poder fotográfico del X200 Pro a las especificaciones de locos del filtrado X300 Ultra

Vivo definitivamente no está comiendo cuento este año. La marca viene con un arsenal técnico brutal y una doble estrategia que nos deja claro que van por la corona del ecosistema Android, apuntándole de lleno al rendimiento puro y a la fotografía de nivel profesional. Por un lado, tenemos al X200 Pro, el buque insignia que apenas está aterrizando para darle la pelea a los pesos pesados de este cierre de año y principios de 2025. Pero la industria se mueve tan rápido que, sin haber terminado de digerir este lanzamiento, ya nos están bombardeando con filtraciones del futuro X300 Ultra.

El X200 Pro: un tote que ya es realidad

Dentro de su nueva serie (que incluye el modelo base y un llamativo Pro mini), el Vivo X200 Pro es la propuesta más golosa que veremos por estos lados. Este bicho es un verdadero escándalo en potencia. Viene equipado con el MediaTek Dimensity 9400, que hoy por hoy es el procesador más bestia que le puedes meter a un Android en el mercado.

A nivel visual, le montaron un panel OLED LTPO de 6,78 pulgadas con resolución Full HD+ y 120 Hz. Sí, algunos puristas de las especificaciones se quejarán de que no es 2K, pero Vivo compensó esto con una tasa de PWM Dimming altísima de 2.160Hz para proteger los ojos del molesto parpadeo de la pantalla. Además, el aprovechamiento del frontal es de borde a borde, lo que le da una pinta súper premium.

Para dejar clara la magnitud del hardware con el que llega, acá está el resumen de lo que trae bajo el capó:

Especificación Detalle del Vivo X200 Pro Cámaras Traseras Principal de 50 MP OIS (f/1.57) Periscópica de 200 MP (f/2.67) Ultra gran angular de 50 MP Cámara Frontal 32 MP Memoria 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento Batería 6.000 mAh con carga rápida de 90W (30W inalámbrica) Conectividad WiFi 7, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, 5G SA/NSA Software y Físico Android 15 modificado por Vivo, 8,5 mm de grosor, 226 g de peso

Todo este paquete viene avalado por la ya infaltable calibración de color de ZEISS, dejando claro que el enfoque fotográfico es el pilar de este modelo.

Lo que se nos viene: el salto futurista del X300 Ultra

Y justo cuando uno cree que el X200 Pro dejó el listón altísimo, asoman los rumores del Vivo X300 Ultra, un equipo que pareciera sacado del futuro. Los datos que andan rondando apuntan a un lanzamiento en India programado para el 6 de mayo, donde compartiría escenario con una versión más amigable para el bolsillo, el X300 FE.

El reconocido tipster tecnológico Sanju Choudhary ya soltó la sopa sobre los precios y nos dio un panorama claro: la caja retail marca un precio máximo de 199.999 rupias. En la calle, el modelo de 16 GB de RAM y 512 GB debería venderse por unas 159.999 rupias. Seguramente veremos descuentos promocionales de entrada, pero sigue siendo un equipo para los que tienen la plata y buscan lo más exclusivo.

El hardware de este X300 Ultra está pensado para no quedarse corto en un buen par de años. El cerebro de la operación sería el nivel insignia del Snapdragon 8 Elite Gen 5, una auténtica salvajada que vendrá acompañada de una cámara de vapor de 5.800 milímetros cuadrados. Con eso puedes cacharrear y exigirle al máximo al teléfono en tareas pesadas sin que se te derrita en las manos. Para rematar el tema de la longevidad, vendrá con OriginOS 6 basado en Android 16, y la marca promete darle soporte con siete años de actualizaciones de sistema y parches de seguridad.

El apartado multimedia y fotográfico se perfila como algo muy serio. Hablamos de una pantalla plana 2K de 6,82 pulgadas que corre a unos fluidos 144Hz. En la parte trasera, alojado en una isla circular masiva, llevaría un sensor principal Sony LYT901 de 200 MP trabajando hombro a hombro con un lente teleobjetivo periscópico ISOCELL HP0 de otros 200 MP. Para cerrar el módulo, le meten un ultra gran angular Sony LYT818 de 50 MP y una frontal de 50 MP que, por fin, trae autoenfoque.

A todo esto hay que sumarle certificaciones IP68 e IP69 para resistir agua y polvo en serio, y una batería absurdamente grande de 6.600 mAh. Con carga por cable de 100W y tecnología inalámbrica de 40W, Vivo saca pecho diciendo que te aguanta casi 39 horas reproduciendo videos en YouTube. Llegará en colores Eclipse Black y Victory Green, y si eres de los que les gusta exprimir la cámara, te van a vender por separado una empuñadura de imagen y el kit de lentes Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra.