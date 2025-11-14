La crisis de villanos de Marvel: Por qué el UCM necesita más “Galactus” y menos “Kangs”

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se encuentra actualmente navegando su compleja “Saga del Multiverso”. Una pieza clave de esta fase fue Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022). Dirigida por Sam Raimi, la película vio al Hechicero Supremo, con ayuda de aliados místicos, explorar peligrosas realidades alternativas para enfrentar a un nuevo adversario. La cinta fue un éxito de taquilla, recaudando más de 955 millones de dólares con un presupuesto de 200 millones. Sin embargo, esta saga también ha enfrentado el desafío de definir a su gran villano, un rol que originalmente estaba destinado a Kang el Conquistador.

La sombra de Thanos y el problema de Kang

Seis años después de Avengers: Endgame, la figura de Thanos sigue definiendo el estándar de los antagonistas en el UCM. El Titán Loco no solo fue un enemigo formidable, sino que estableció un modelo a seguir: un villano con un plan maestro que se desarrolla a lo largo de múltiples películas y fases. La conversación, tanto entre fanáticos como internamente en Marvel Studios, giró obsesivamente en torno a quién sería el “próximo Thanos”. Kang el Conquistador fue posicionado como ese sucesor para la Saga del Multiverso, apareciendo en varias producciones. No obstante, tras los problemas legales del actor Jonathan Majors, Marvel parece haber girado su estrategia, posiblemente hacia Doctor Doom para las futuras cintas de Avengers.

El caso Galactus: ¿Una decepción necesaria?

Entre estos grandes nombres, surgió Galactus. Con un nivel de poder cósmico superior, “El Devorador de Mundos” ciertamente podría haber sido una amenaza a nivel de los Vengadores desarrollada durante años. Hubo esperanzas de que así fuera, y por ende, cierta decepción al saber que, por ahora, será el villano principal (y aparentemente derrotado) en la próxima película de Los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, lejos de ser un fracaso, este enfoque representa exactamente lo que el UCM necesita en este momento.

La urgencia de buenas historias, no solo de grandes amenazas

Marvel necesita, ante todo, buenos villanos que funcionen para la historia que se está contando, independientemente de si regresan o no. Galactus era la elección perfecta para el reinicio de Los Cuatro Fantásticos. Es uno de los dos antagonistas principales del equipo (junto a Doctor Doom) y representa un desafío fascinante: no es un ser inherentemente “malvado”, sino una fuerza cósmica que requiere tanto inteligencia científica como poder bruto para ser detenida. Después de múltiples fracasos cinematográficos, la primera familia de Marvel tenía una sola oportunidad para convencer al público, y era correcto usar a su mejor villano para lograrlo.

Volver a lo básico: Calidad sobre continuidad

Este enfoque de historias autocontenidas no es nuevo; así es como comenzó el UCM. Loki, en The Avengers, solo había aparecido en una película anterior y se convirtió en uno de los mejores antagonistas de la franquicia sin una configuración de años. Los problemas con Ultron, por ejemplo, no se debieron a la falta de apariciones, sino a problemas de guion en esa película específica. Incluso Thanos no fue originalmente parte de un plan maestro; su inclusión en la escena post-créditos de la primera Avengers fue para explicar el origen del cetro de Loki, no para lanzar la “Saga del Infinito”. Ahora más que nunca, Marvel necesita recuperar la consistencia en la calidad que ha perdido desde Endgame. Antes de planear cinco pasos adelante, es mejor asegurar que cada película funcione. En este momento, es preferible tener más “Galactus” —villanos impactantes en una sola cinta— que más “Kangs”, proyectos a largo plazo que corren el riesgo de fracasar.

Dónde ver la Saga del Multiverso

Para quienes buscan seguir la trama actual, Doctor Strange en el multiverso de la locura, con una duración de 126 minutos, está disponible en plataformas. La película se puede ver por streaming exclusivamente en Disney Plus. Para aquellos que prefieren alquilar o comprar, está disponible en servicios como Apple TV, Rakuten TV, Google Play Movies, Microsoft Store y Amazon Video.