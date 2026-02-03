Del pasado submarino al futuro tecnológico: contrastes en el mundo de la animación

El cine de animación ha demostrado ser un vehículo inagotable para transportar a las audiencias a mundos imposibles, desde las profundidades del océano hasta la complejidad de la mente animal. Al revisar la historia reciente del género, es imposible no toparse con títulos que marcaron una época, como es el caso de El espantatiburones (Shark Tale). Estrenada el 20 de septiembre de 2004, esta cinta dirigida por Vicky Jenson nos presentó a Oscar, un pececito con mucha labia y aspiraciones de grandeza que, en su afán por ser un “pez gordo”, termina enredado en una mentira colosal.

Un clásico de la comedia animada

La premisa de esta película, que combina acción y comedia familiar, gira en torno a un equívoco que convierte a Oscar en un héroe improbable tras atribuirse la derrota de un tiburón. Aunque al principio disfruta de la fama y la fortuna que tanto anhelaba, pronto se da cuenta de que su farsa hace agua por todos lados y que su vida corre peligro al convertirse en el objetivo de los depredadores. Con una duración de hora y media, la producción logró un impacto comercial significativo; partiendo de un presupuesto de 75 millones de dólares, alcanzó un recaudo global impresionante de 367,3 millones, consolidándose como un referente de la época a pesar de las críticas mixtas sobre su calificación.

Novedades en el universo Pixar

Mientras recordamos estos éxitos de hace dos décadas, la industria no se detiene y ya prepara el terreno para sus próximos grandes lanzamientos. Recientemente, el Pixar Place Hotel en el Disneyland Resort ha inaugurado una exhibición en su segundo piso dedicada a Hoppers, la nueva gran apuesta de Pixar Animation Studios. Esta muestra sigue la tendencia del hotel de ofrecer adelantos exclusivos y permite a los visitantes apreciar desde bocetos iniciales hasta arte completamente renderizado de la producción, ofreciendo una ventana única al proceso creativo antes de que la cinta llegue a las salas de cine.

La ciencia ficción se toma la naturaleza

La trama de Hoppers promete revolucionar la narrativa habitual del estudio. La historia plantea un escenario fascinante: científicos han descubierto la manera de transferir la conciencia humana a animales robóticos de apariencia realista, permitiendo a las personas comunicarse con la fauna en su propio “idioma”. La protagonista de esta aventura es Mabel, una amante de los animales que no duda en aprovechar esta tecnología, descubriendo misterios del mundo natural que superan cualquier expectativa.

Talento y fecha de estreno

Detrás de este ambicioso proyecto se encuentra la dirección de Daniel Chong y la producción de Nicole Paradis Grindle. Para dar vida a los personajes, la película contará con las voces de talentos reconocidos como Piper Curda, el comediante Bobby Moynihan y el galardonado Jon Hamm. La expectativa es alta, pero los fanáticos tendrán que esperar un poco más para ver el resultado final, ya que el estreno exclusivo en cines está programado para el 6 de marzo de 2026. Así, entre la nostalgia de los clásicos de los 2000 y la innovación tecnológica de los próximos años, el cine de animación sigue expandiendo sus fronteras.