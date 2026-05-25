Entre cifras récord y zonas grises: El boom de las farmacéuticas choca con las dudas sobre la FDA

Empezamos el 2026 y la industria farmacéutica sigue moviendo plata a lo loco, demostrando que el negocio de la salud no conoce frenos. LSL Pharma Group acaba de soltar sus resultados financieros del primer trimestre y las cifras están por las nubes. Estamos hablando de ingresos consolidados históricos, impulsados en gran medida por la reciente movida de absorber a Laboratoire Du-Var y a Juno OTC el primero de enero, sumando esto como un tercer segmento de negocio. François Roberge, el presidente y CEO de la compañía, andaba sacando pecho porque, a pesar del bache temporal que sufrieron por la pausa de tres meses en la producción de Steri-Med Pharma, ya en abril volvieron a prender máquinas con toda tras lograr que Health Canada les aprobara un plan de remediación.

El panorama para LSL pinta bastante bien en el papel. Tienen en la mira el lanzamiento de un nuevo portafolio de gotas para los ojos ahorita en el segundo trimestre, y la misma Steri-Med ya consiguió la tan peleada certificación de la FDA estadounidense para fabricar y meter su ungüento oftálmico en el mercado gringo. La maquinaria está aceitada: cuadraron una línea de producción estéril nuevecita que debería estar comercializando para el primer trimestre de 2027 y ya empezaron a desarrollar tres productos nuevos de ungüento para ir pidiendo los permisos regulatorios. Por si fuera poco, firmaron un acuerdo vinculante con Instapill Private Limited para quedarse con los derechos en Canadá de unas tabletas de Loratadina de 10 mg de disolución rápida bajo marca privada, que básicamente son el bioequivalente del Claritin Rapid Dissolve. Ah, y el banco les amplió el cupo de crédito de 7,5 a 11 millones de dólares canadienses.

Pero mientras desde las gerencias se celebran estos hitos regulatorios y la lluvia de ingresos, hay un lado de la moneda bastante más turbio cuando miramos con lupa cómo se mueven esas aprobaciones en entidades como la FDA. Justamente acaba de salir una revisión sistemática en la revista científica Value for Health, liderada por Arianna Gentilini desde el Imperial College de Londres, que le mete el dedo en la llaga a los conflictos de interés que permean a los comités asesores de la FDA y a los voceros que testifican en estas audiencias.

La investigación agarra datos de 18 estudios publicados entre 2006 y 2022 y destapa una realidad incómoda. Resulta que el 26% de los oradores públicos que van a dar su testimonio ante la FDA tenían conflictos de interés, sobre todo por plata recibida para viajes, consultorías o financiamiento directo de las farmacéuticas. Y aquí viene lo grave: estos voceros con intereses financieros tenían entre tres y seis veces más probabilidades de echarle flores y dar testimonios favorables para los medicamentos de la industria frente a los que tenían las manos limpias. Aunque los investigadores notaron que, gracias a las enmiendas de 2007, los conflictos de interés bajaron un poco entre los miembros del comité que sí tienen derecho a voto (rondando entre un 13% y un 16%), la influencia sigue ahí. Algunos estudios mostraron que hasta el 71% de las reuniones del comité tenían al menos un miembro con intereses cruzados, y que estos votantes eran hasta un 49% más propensos a dar luz verde a los fármacos. Cabe aclarar que la metodología de los estudios variaba mucho, lo que limitó un poco las comparaciones exactas, y que esto solo midió los conflictos que la gente admitió públicamente. Imagínese los que no.

Y no es un tema exclusivo de los gringos. Si miramos a España, un estudio en la Gaceta Sanitaria liderado por Sergio Martín-Benlloch revela un engranaje igual de crudo en las guías de práctica clínica. El equipo se puso a cruzar las declaraciones de los autores con los reportes financieros de las páginas de las farmacéuticas. El resultado es de no creer: el 80% de los autores de estas guías había recibido algún tipo de pago de la industria, pero solo el 16,9% de sus declaraciones de conflictos de interés resultaron ser confiables.

Todo este cruce de favores y billete tiene un impacto real y pesado en la calle. Ya está más que documentado que cuando los médicos reciben pagos de la industria, sus patrones para recetar cambian y el gasto público en cosas como Medicare se dispara. En Estados Unidos, dos tercios de los pacientes se atienden con médicos que reciben plata de las farmacéuticas, pero ni el 5% de la gente tiene idea de eso. La investigación manchada por estos intereses tiende a inflar qué tan buenos son los medicamentos —especialmente los psicotrópicos— y a barrer bajo la alfombra sus efectos secundarios, generando un sobrediagnóstico absurdo y erosionando la confianza pública en los médicos.

Así que mientras LSL Pharma Group se frota las manos proyectando la recuperación de sus márgenes de ganancia y esperando capitalizar las sinergias de Juno OTC y Du-Var, la sombra de cómo el capital influye en los avales médicos sigue intacta. Roberge está convencido de que la empresa se perfila para un rendimiento financiero mucho más robusto gracias a sus recientes certificaciones. El mercado no para y los medicamentos siguen llegando a los estantes, pero el telón de fondo nos deja pensando hasta qué punto esa seguridad regulatoria que nos venden está libre del peso de la chequera de la industria.