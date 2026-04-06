La doble apuesta de OPPO: revivir los celulares asequibles y dominar la fotografía de alta gama

Conseguir un buen celular nuevo sin desbaratar el presupuesto se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza. Las opciones que ofrecen una verdadera relación calidad-precio llegan a cuentagotas, y encontrar equipos de gama media que ronden los 250 euros parece hoy una misión casi imposible. Justo en este panorama de contrastes, OPPO ha decidido jugar a dos bandas. Por un lado, acaban de aterrizar en el mercado español con el A80 5G para atajar el bolsillo del usuario promedio. Por el otro, se preparan para sacudir la gama ultra premium con el inminente y muy rumoreado Find X9s Pro.

Un salvavidas de aluminio para la gama media

El nuevo OPPO A80 5G llega con la firme intención de demostrar que los teléfonos económicos todavía respiran. Lo que más llama la atención de entrada no es solo su precio ajustado, sino su construcción. Resulta bastante raro ver un acabado en aluminio en esta franja de precios, un detalle que agradecemos, pues últimamente ni siquiera lo garantizan equipos mucho más caros. La marca afirma que el cristal de su pantalla es extremadamente difícil de quebrar. Aunque se guardan el secreto de si usan Gorilla Glass o una receta propia, es una declaración que da tranquilidad. A esto se le suma una resistencia especial a las salpicaduras que permite usar el panel táctil sin problemas así tenga gotas de agua encima.

Rendimiento y aguante para el día a día

Por dentro, el equipo mantiene un equilibrio envidiable, aunque es evidente que para lograr ese precio tocó hacer ciertas concesiones. Su cerebro es un MediaTek Dimensity 6300, respaldado por 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. La pantalla IPS LCD de 6,67 pulgadas ofrece resolución HD+, pero lo compensa con una fluidez de 120 Hz y un brillo de 1.000 nits. El apartado fotográfico es modesto, contando con un lente principal de 50 MP, un secundario de 2 MP y una cámara frontal de 8 MP. Donde el equipo realmente saca pecho es en la autonomía. Le integraron una batería de 5.100 mAh con carga rápida de 45W. Todo esto viene empacado en un cuerpo de apenas 186 gramos y 7,68 milímetros de grosor, corriendo bajo Android 14 y con conectividad de sobra, incluyendo redes 5G y Bluetooth 5.4.

El monstruo fotográfico que asoma en el horizonte

Ahora bien, si el A80 5G es la apuesta terrenal, lo que viene en camino para la gama alta es de otra liga. Los rumores apuntan al 21 de abril como la fecha elegida para presentar dos pesos pesados: el Find X9 Ultra y el Find X9s Pro. Mientras el modelo Ultra tiene un lanzamiento global confirmado con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el X9s Pro parece que se quedará de forma exclusiva en el mercado chino, impulsado por el potente Dimensity 9500. Sin embargo, todos los reflectores están puestos en el módulo de cámaras de este último, el cual vendrá afinado por la prestigiosa marca Hasselblad.

Doble sensor de 200 megapíxeles

Las filtraciones más recientes en redes asiáticas indican que OPPO va con toda la artillería pesada. El lente principal de este modelo, que tendrá un formato compacto con pantalla de 6,32 pulgadas a 1.5K, usaría un impresionante sensor Samsung Isocell HP9 de 200 MP, acompañado de estabilización óptica y una apertura de f/1.8. La propuesta sube de nivel con su cámara teleobjetivo de 65 milímetros, que también montaría un lente de 200 MP, específicamente el Isocell HP5. Rematando este arsenal fotográfico, se habla de un lente ultra gran angular de 50 MP. Para darle energía a semejante hardware, el equipo escondería una gigantesca batería de 7.025 mAh. Una verdadera bestialidad de especificaciones que demuestra cómo la marca busca acaparar las miradas en todos los frentes posibles de la telefonía.