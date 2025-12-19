Una apuesta cultural en el desierto y los nombres que agitan el mercado del arte

Las Vegas, mundialmente conocida como la Ciudad del Pecado, está decidida a cambiar su narrativa y le está apostando fuerte a la alta cultura. Gracias a una generosa donación de la fallecida filántropa Elaine Wynn, el proyecto para construir el primer museo de arte independiente de la ciudad ha tomado un impulso definitivo. El Museo de Arte de Las Vegas (LVMA, por sus siglas en inglés) reveló recientemente los diseños creados por Francis Kéré, ganador del Premio Pritzker. El arquitecto burkinés expresó en un comunicado su intención de capturar tanto la historia y el espíritu de la ciudad como la belleza de su entorno natural, una movida ambiciosa para una metrópoli famosa por sus luces de neón y casinos.

Diseño inspirado en la geografía y las raíces africanas

La futura sede del museo ocupará un edificio de unos 5.500 metros cuadrados en el Symphony Park, situado en el corazón del centro de Las Vegas, sobre un terreno donado por la misma ciudad. La visión de Kéré busca fusionar el paisaje natural con la cultura urbana. Los bocetos preliminares muestran una estructura donde los visitantes, desde el último piso, podrán contemplar las montañas por un lado y el famoso Strip de Las Vegas por el otro. Para integrar el edificio con su entorno, se utilizará un mosaico de piedra local que evoca los colores de las montañas Red Rock. Además, pensando en el inclemente clima del desierto de Mojave, una amplia cubierta se extenderá desde el techo para ofrecer sombra a los visitantes.

Kéré profundiza en esta conexión ecológica incorporando árboles baobab, nativos de la sabana africana, creando un diálogo entre dos desiertos distintos. El diseño interior no se queda atrás: una escalera circular central, visible a través de ventanales de piso a techo, evocará la forma de un cañón, mientras que las galerías superiores darán la impresión de estar flotando. Heather Harmon, directora ejecutiva del LVMA, destacó que este diseño encarna la diversidad de la ciudad y marca el amanecer de una nueva era cultural. Asimismo, la arquitectura rendirá homenaje a la Catedral del Ángel de la Guarda, una obra modernista de 1963 diseñada por Paul Revere Williams, el primer arquitecto negro en unirse al Instituto Americano de Arquitectos, quien dejó su huella en el sur de California trabajando para celebridades como Frank Sinatra.

Alianzas estratégicas y proyecciones económicas

Más allá de la arquitectura, la viabilidad del museo se sustenta en el patrocinio privado y colaboraciones clave. Una de las más importantes es la asociación con el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), fruto del trabajo de Elaine Wynn. Esta alianza permitirá al LVMA acceder a la experiencia, programas y colecciones de la institución angelina. Michael Govan, director del LACMA, señaló que este modelo podría servir de ejemplo para conectar comunidades y ampliar el acceso al arte. Hasta el momento, el LVMA ha recaudado más de la mitad de los 200 millones de dólares necesarios. Se espera que abra sus puertas en 2029, atrayendo a 2,4 millones de visitantes anuales y generando un impacto económico de más de 181 millones de dólares en la región. Antes de la gran apertura, en el otoño de 2026, se inaugurará un espacio previo con galería y laboratorio de medios.

El pulso actual del coleccionismo: los artistas del momento

Mientras Las Vegas construye su futuro institucional, el mercado del arte global sigue reaccionando a los eventos del presente. Plataformas como Artsy han reportado aumentos significativos en la demanda de ciertos artistas durante 2025, impulsados por hitos profesionales, exposiciones importantes o, lamentablemente, fallecimientos. Analizar quiénes están en la mira de los coleccionistas nos da una idea clara de hacia dónde se mueven los gustos estéticos y las inversiones culturales.

El legado surrealista de David Lynch

Encabezando la lista de interés con un aumento del 2940% en consultas se encuentra David Lynch, quien falleció en enero de este año. Lynch forjó una sensibilidad única en el cine estadounidense, tan distintiva que dio origen al adjetivo “Lynchiano”. Su muerte renovó la atención no solo sobre su obra cinematográfica, sino también sobre su rigurosa práctica de estudio multimedia. Lynch comenzó su carrera como pintor y su arte visual refleja las mismas sensibilidades oscuras y etéreas de sus películas. Galerías de renombre como Sperone Westwater y Pace Gallery ya habían exhibido su trabajo en años recientes, consolidando su estatus en el mundo del arte plástico.

Nuevas figuras y controversias políticas

Otro nombre que ha resonado con fuerza es el del español Guim Tió Zarraluki, cuyas consultas aumentaron un 1350%. Conocido por sus paisajes oníricos y figuras sin rostro, Zarraluki ha sabido transitar de la popularidad en Instagram al reconocimiento en galerías y ferias internacionales como el Armory Show. Por otro lado, el pintor británico Danny Fox vio un incremento del 1210% en el interés por su obra. Con un pasado de ocupación ilegal en Londres y trabajos esporádicos, Fox se ha convertido en uno de los artistas jóvenes más solicitados, apoyado por una reciente aparición en Vogue y exposiciones institucionales en el Reino Unido.

Finalmente, la pintora Amy Sherald experimentó un aumento del 710% en las consultas. Famosa por su retrato de Michelle Obama, Sherald volvió a los titulares este año tras cancelar su exposición en la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian debido a preocupaciones sobre censura. La obra en discordia, Trans Forming Liberty (2024), representaba a una mujer transgénero en la pose de la Estatua de la Libertad, pieza que el museo pretendía editar. Este incidente, sumado a su participación en la exposición itinerante “American Sublime”, ha mantenido su nombre en el centro del debate cultural contemporáneo.