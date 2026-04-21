Huawei lanza toda su artillería: el renacer del 5G y la nueva apuesta plegable que desafía los vetos

Parece que el gigante asiático no tiene la menor intención de rendirse en la competencia por la gama alta. Al contrario, Huawei acaba de sacudir el mercado tecnológico con dos lanzamientos que demuestran todo su músculo frente a las adversidades. Por un lado, tenemos al Mate 60 Pro, un celular que marca el esperado regreso de la conectividad 5G y las llamadas satelitales. Por el otro, irrumpe el Pura X Max, un innovador teléfono plegable con diseño de libro que ya le está robando miradas a marcas como Apple y Samsung. Todo esto conforma una ambiciosa estrategia de expansión en medio de las persistentes restricciones comerciales.

El regreso triunfal de la serie Mate

El Huawei Mate 60 Pro llega pisando fuerte para competir de tú a tú con los mejores celulares del momento, ofreciendo un precio de lanzamiento que ronda los 1.000 euros al cambio en su país natal. Lo que más atrapa la mirada de entrada es su apartado estético. La marca decidió dejar atrás el diseño del Mate 50 Pro para apelar a la nostalgia, apostando por un módulo de cámaras trasero circular muy similar al que vimos hace un par de años con el Mate 40 Pro. La parte trasera, construida en cristal y aluminio, presenta una curiosa y llamativa división cromática de pintura.

Si le damos la vuelta, el cambio es mucho más drástico. El tradicional ‘notch’ desapareció por completo para darle paso a un frontal limpio donde las cámaras y sensores de reconocimiento facial 3D quedan al descubierto. Hablamos de un panel OLED inmenso de 6,82 pulgadas con una resolución de 2.720 x 1.260 píxeles. Esta pantalla cuenta con tecnología LTPO que adapta la tasa de refresco entre 1 y 120 Hz, un PWM de 1.440 Hz y un muestreo táctil de 300 Hz. Son números bastante sólidos para un buque insignia.

Para mover todo este hardware, el equipo esconde en sus entrañas el procesador Kirin 9000S, respaldado por 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento que van desde los 256 GB hasta 1 TB, ampliables mediante tarjetas NM. Las cámaras son, como es costumbre en la marca, una verdadera bestia. Cuenta con un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y apertura variable de f/1.4 a f/4.0, acompañado de un gran angular de 12 Mpx y un potente telefoto de 48 Mpx que logra un zoom óptico de 3,5x y digital de hasta 100x. Su autonomía está garantizada por una batería de 5.000 mAh que soporta carga rápida de 88 W, carga inalámbrica de 50 W y carga inversa de 20 W, todo operando bajo el sistema HarmonyOS 4.0.

Pura X Max: redefiniendo el formato flexible

La sorpresa de la jornada llegó por el lado de los dispositivos flexibles. Huawei oficializó el Pura X Max, un celular que cerrado toma el aspecto de un pasaporte ancho y al abrirse se transforma en una tablet hecha y derecha. Este equipo ya se encuentra en fase de preventa en China, convirtiéndose en el primer plegable de formato ancho disponible para los consumidores.

Las cifras de sus pantallas rompen esquemas. El panel OLED externo mide 5,4 pulgadas y alcanza un brillo pico deslumbrante de 3.500 nits. Al abrirlo, despliega un panel interno de 7,7 pulgadas capaz de emitir 3.000 nits de brillo. Ambas pantallas ofrecen una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y son completamente compatibles con el lápiz óptico M-Pen 3 Mini. Debajo del capó, el teléfono es impulsado por el nuevo chip Kirin 9030, integrando una gran variedad de herramientas de inteligencia artificial y estrenando la versión 6.1 de HarmonyOS.

A nivel fotográfico, el plegable se defiende con un sistema triple en la parte trasera que incluye un sensor principal de 50 Mpx, un ultra gran angular de 12,5 Mpx y un lente teleobjetivo periscópico de 50 Mpx. Para las selfies y videollamadas, incorpora dos cámaras frontales de 8 Mpx ubicadas en cada una de sus pantallas. Sorprende bastante que, a pesar de incluir una batería de 5.150 mAh con carga por cable de 66 W, el dispositivo registre un peso de apenas 229 gramos. Esto lo hace solo 14 gramos más pesado que sus competidores directos como el Galaxy Z Fold 7.

El muro del mercado occidental

Aunque existe una alta probabilidad de que el Pura X Max aterrice en otros mercados internacionales, replicando la estrategia utilizada con el modelo tríptico Mate XT, su llegada a Norteamérica es un escenario prácticamente imposible. El veto comercial de la FCC impuesto en 2022 sigue vigente por cuestiones de seguridad nacional, lo que bloquea de facto la venta de cualquier hardware de comunicaciones de Huawei en Estados Unidos. El fabricante sigue trazando su propio camino, apostando por componentes de desarrollo propio y diseños arriesgados que logran mantener su relevancia intacta en la industria global.

Comparativa de Especificaciones Técnicas