El Google Pixel 9 Pro se consagra: la medida exacta para la gama alta

Me encantaría guardarme algún as bajo la manga para el cierre de este análisis, pero es que el teléfono es tan bueno que no me da ni un poquito de miedo soltarles un adelanto de dimensiones considerables. El Google Pixel 9 Pro es, sin darle más vueltas, el Android con el que muchos llevábamos años soñando. Es la respuesta clara para quienes buscan potencia sin cargar un ladrillo en el bolsillo y, de paso, la alternativa más brava frente al iPhone 16 Pro. Aquí Google sacó pecho y demostró que se puede tener un equipo compacto con toda la artillería de un hermano mayor; básicamente, es un Pixel 9 Pro XL pero más cómodo de llevar.

Un diseño que se siente de otro nivel

Cuando uno ve las fotos, puede que no note el cambio de entrada, pero tenerlo en la mano es otro cuento. Se lo digo de una: entre el mundo real y las imágenes hay un abismo. Hay que poner este Pixel junto a un iPhone de última generación para pillar, en un segundo, que son casi calcados en sensaciones. Apenas uno lo agarra, la cosa está clara: es “el iPhone de Google”. Los bordes planos, el tacto y las líneas de diseño están tan bien logrados que más de un amigo me preguntó si andaba estrenando el teléfono de la manzana.

¿Eso es algo malo? Para nada. Google supo agarrar la esencia de uno de los diseños más exitosos del mercado y lo trajo a su terreno para darle todavía más personalidad. Ese nuevo módulo de cámaras en forma de isla se ve espectacular, especialmente en ese color “hazel” que le queda apenas. La calidad de construcción es, por lejos, la mejor que se ha visto en un Pixel; por fin podemos decir que Google juega en la misma liga de los más grandes en acabados premium.

Potencia y equilibrio bajo el capó

Si miramos las tripas del bicho, nos encontramos con un hardware que no busca pelear solo por fuerza bruta, sino por inteligencia. Viene con el chip Tensor G4 y unos generosos 16 GB de memoria RAM que hacen que todo vuele. La pantalla Super Actua OLED de 6,3 pulgadas es una de sus joyas; brilla tanto que uno no sufre ni bajo el sol más berraco, llegando a picos de 3.000 nits.

Especificación Detalle Dimensiones 152,8 x 72 x 8,5 mm / 199 g Pantalla 6,34″ Super Actua OLED, 120 Hz Procesador Google Tensor G4 Memoria 16 GB RAM / Hasta 1 TB UFS 4.0 Cámaras Principal 50 MP, Gran angular 48 MP, Teleobjetivo 48 MP (5x) Batería 4.700 mAh con carga de 45 W

Eso sí, no todo es color de rosa. El procesador Tensor sigue siendo ese “viejo conocido” que, aunque se enfoca de lleno en la inteligencia artificial y en que el día a día sea fluido, todavía patina un poco si lo que usted quiere es darle parejo a los juegos pesados por horas. No es un teléfono para “gamers” de pura cepa, sino para el que busca una experiencia impecable y fotos de infarto.

El mercado de los plegables entra en la jugada

Aprovechando que la marca está en boca de todos, no podemos ignorar lo que está pasando con su línea plegable. Mientras el Pixel 9 Pro domina el formato tradicional, el nuevo Pixel 10 Pro Fold ya está dando de qué hablar, especialmente con las rebajas que se están viendo en plataformas como Amazon. Con descuentos que llegan a los 300 dólares, este plegable se está volviendo una opción mucho más tentadora que el Galaxy Z Fold 7, que sigue estando por las nubes.

El 10 Pro Fold monta el chip Tensor G5 y una pantalla interna de 8 pulgadas que es una locura de brillante. La batería de 5.015 mAh aguanta bien el trote de navegación (unas 16 horas y media), aunque, de nuevo, si se pone a jugar, la carga se le va a bajar volando. Es curioso ver cómo Google está atacando todos los frentes: desde el teléfono compacto perfecto hasta el gigante que se dobla, siempre con ese enfoque en una IA que de verdad sirva para algo.

¿Vale la pena la inversión?

Al final del día, el Pixel 9 Pro se queda con el trono por ser un equipo equilibrado. Las cámaras, aunque algunos digan que ya necesitan un salto de hardware más grande, siguen sacando pecho gracias al procesado de Google, logrando un nivel de detalle que pocos alcanzan. Si usted está cansado de los teléfonos gigantes que no caben en ningún lado, pero no quiere sacrificar ni un poquito de calidad, de ese carro no me baja nadie: este es el teléfono que debe tener.