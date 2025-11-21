Entre la nostalgia de los noventa y el auge del ‘streaming’: La vigencia de Glenn Close y el recuerdo de Jennifer Connelly

El panorama del entretenimiento actual nos propone un interesante contraste entre el rescate de joyas ocultas de décadas pasadas y la inagotable energía de las leyendas vivas de Hollywood. Mientras las plataformas digitales reviven comedias románticas que marcaron a una generación, actrices de la talla de Glenn Close demuestran que, tras cincuenta años de carrera, siguen siendo piezas fundamentales en las franquicias más exitosas del momento.

Un vistazo al pasado: Romance y enredos en un almacén

Si retrocedemos hasta 1991, nos encontramos con Destinos opuestos (Career Opportunities), una cinta dirigida por Bryan Gordon que, con un presupuesto de seis millones de dólares, logró recaudar más de once millones en taquilla. La trama nos presenta a Frank (Frank Whaley), un joven inmaduro y con poca suerte que consigue empleo como vigilante nocturno en una tienda de grandes superficies. Lo que prometía ser una jornada laboral solitaria da un giro inesperado cuando descubre que se ha quedado encerrado con la joven más hermosa del lugar.

Jennifer Connelly interpreta a esta chica, quien, a pesar de su belleza y de provenir de una familia adinerada, vive sumida en la infelicidad debido a su entorno familiar y a una relación sentimental insatisfactoria con su novio, encarnado por Dermot Mulroney. Dado que ambos personajes pertenecen a estratos sociales muy distintos, la historia se concentra en esa única noche de encierro, donde Frank tendrá la difícil tarea de intentar conquistar a alguien que, bajo condiciones normales, sería inalcanzable. Estrenada originalmente a finales de marzo de aquel año, la película se mantiene como un referente de las comedias ligeras de la época.

Glenn Close: De Panem al misterio de Benoit Blanc

Volviendo a la actualidad, la industria cinematográfica centra su atención en una de sus figuras más galardonadas. Glenn Close, nominada ocho veces al Óscar y ganadora de tres premios Emmy, se prepara para ingresar al universo de Los Juegos del Hambre. La veterana actriz formará parte del elenco de Sunrise on the Reaping, la esperada adaptación de la novela de Suzanne Collins, donde compartirá pantalla con talentos como Elle Fanning, Kieran Culkin y Joseph Zada. No obstante, antes de verla en esta precuela, el público podrá disfrutar de su actuación en la tercera entrega de la saga de misterio de Rian Johnson, titulada Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

En esta nueva producción, donde Daniel Craig retoma su icónico papel del detective Benoit Blanc, Close interpretará a Martha Delacroix, una misteriosa mujer vinculada a la iglesia que figura entre los sospechosos del nuevo caso. La investigación llevará al protagonista a una pequeña parroquia al norte del estado de Nueva York para resolver un homicidio que desafía toda lógica. La película, que tiene programado su estreno en salas de cine para el 26 de noviembre y su llegada a Netflix el 12 de diciembre, cuenta con un reparto de lujo que incluye a Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner y el colombiano-británico honorario en el corazón de los fans, Andrew Scott.

Acción, drama y suspenso en el catálogo digital

Mientras se aguardan estos estrenos, Netflix ofrece un recorrido por la filmografía reciente de Close. Próximamente la veremos en Back in Action (De vuelta a la acción), una comedia dirigida por Seth Gordon que marca el regreso a la pantalla de Cameron Diaz y Jamie Foxx. Ellos interpretan a dos exagentes de la CIA cuya identidad queda al descubierto tras quince años de retiro. En esta cinta, Close encarna a Ginny, la madre del personaje de Diaz y una legendaria francotiradora retirada del MI6, sumándose a un elenco que también cuenta con Kyle Chandler.

En un tono más dramático, la plataforma mantiene disponible Hillbilly Elegy, basada en las memorias del vicepresidente J.D. Vance. Bajo la dirección de Ron Howard, la película narra la vida de una familia en Middletown, Ohio. Amy Adams y Glenn Close interpretan a la madre y a la abuela de Vance, respectivamente. Fue este papel de matrona resiliente el que le valió a Close nominaciones como Mejor Actriz de Reparto en los Óscar, los Globos de Oro y los premios del Sindicato de Actores.

Intriga británica y futuros distópicos

Para los seguidores del suspenso clásico, La casa torcida (Agatha Christie’s Crooked House) presenta a Close como Lady Edith de Haviland en una adaptación de la novela de 1949 de la reina del crimen. La historia inicia con el envenenamiento del patriarca de la acaudalada familia Leonides, lo que lleva al investigador privado Charles Hayward (Max Irons) a descifrar las pistas para hallar al culpable, acompañado por actrices como Gillian Anderson y Christina Hendricks.

Finalmente, la ciencia ficción y el terror también tienen su espacio. En What Happened to Monday (¿Qué le pasó a Lunes?), nos trasladamos a un futuro distópico con una estricta política de hijo único. Noomi Rapace interpreta a siete hermanas que comparten una sola identidad para sobrevivir bajo la vigilancia de su abuelo (Willem Dafoe). Aquí, Close asume el rol de Nicolette Cayman, la implacable directora de la Oficina de Asignación Infantil. Por otra parte, en The Deliverance, inspirada en supuestos hechos reales de posesión demoníaca, Close interpreta a Alberta Jackson, la religiosa matriarca de una familia que enfrenta sucesos aterradores en su nuevo hogar.