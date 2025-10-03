La doble apuesta de Sony por el audio: Analizamos los audífonos WH-1000XM4 y el nuevo parlante ULT Field 5

Sony sigue consolidándose como un referente indiscutible en el mercado del audio. La compañía japonesa no solo ha perfeccionado la experiencia auditiva personal con sus icónicos audífonos, sino que ahora expande su dominio hacia el sonido social y potente con su nueva línea de parlantes. Analizamos a fondo dos de sus productos estrella: los aclamados audífonos con cancelación de ruido WH-1000XM4 y el robusto parlante portátil ULT Field 5. Dos dispositivos diseñados para momentos distintos, pero con un ADN común: la excelencia en sonido.

Sony WH-1000XM4: La evolución de un ícono en la cancelación de ruido

Cuando muchos se preguntaban cómo Sony podría superar la ya increíble calidad de sus audífonos, la llegada de los WH-1000XM4 despejó todas las dudas. Tras varias semanas de prueba, es evidente que esta cuarta generación no solo mantiene la excepcional cancelación de ruido que la hizo famosa, sino que evoluciona en un aspecto fundamental: la inteligencia y la comodidad en el uso diario.

A simple vista, el diseño es muy similar a su predecesor, el exitoso XM3. Sin embargo, las mejoras internas son las que marcan la diferencia. Sony ha integrado funciones que adaptan el sonido de manera automática al entorno y ha optimizado la conectividad. Aunque parezcan pequeños añadidos, gestos como la conexión multipunto, que permite enlazar los audífonos a dos dispositivos simultáneamente vía Bluetooth 5.0, transforman por completo la experiencia. Ya no es necesario desconectar del portátil para atender una llamada en el celular; el cambio es fluido e intuitivo.

Inteligencia artificial al servicio del sonido

En el corazón de los WH-1000XM4 se mantiene el potente procesador Noise Cancelling QN1, pero ahora viene acompañado de nuevas tecnologías. Sony introduce DSEE Extreme y Edge-AI, un conjunto de algoritmos desarrollados en colaboración con Sony Music Studios Tokyo. Esta inteligencia artificial analiza la música en tiempo real para restaurar detalles que se pierden en la compresión, mejorando la fidelidad del audio de forma notable.

Otra de las funciones más prácticas es el modo “Speak-to-Chat”. Al empezar a hablar, los audífonos detectan la voz, pausan la música y activan los micrófonos ambientales para que se pueda mantener una conversación corta sin necesidad de quitárselos. Una vez terminas de hablar, la música se reanuda automáticamente. Son estos detalles los que consolidan a los WH-1000XM4 no solo como los audífonos con una de las mejores cancelaciones de ruido del mercado, sino como los más inteligentes y prácticos para el día a día.

A nivel técnico, conservan su diafragma de 40 mm con polímero de cristal líquido y una autonomía que promete hasta 30 horas de uso continuo, con carga rápida a través de su puerto USB-C.

Del sonido personal a la fiesta portátil: llega el Sony ULT Field 5

Mientras los WH-1000XM4 perfeccionan la inmersión individual, Sony ataca otro frente con su nueva línea ULT, diseñada para quienes buscan potencia y bajos contundentes. El parlante ULT Field 5 es la prueba de ello. Tras varias semanas de uso, este dispositivo ha demostrado ser una solución de audio portátil sorprendentemente versátil y potente, que reemplaza la necesidad de tener varios equipos de sonido.

Con un peso de 3.3 kg, podría parecer un equipo grande, pero su diseño es ingenioso. Es robusto y funcional, pero a la vez elegante, e incluye una correa ajustable para llevarlo cómodamente al hombro, como un bolso cruzado. Está pensado para ser el centro de atención en reuniones sociales, paseos o un día de piscina, gracias a su certificación IP67 que lo hace resistente al polvo y al agua.

Potencia y ambiente para llevar a todas partes

El ULT Field 5 está diseñado para sonar más grande de lo que es. Equipado con un woofer, dos radiadores de bajos pasivos y dos tweeters, ofrece un escenario sonoro amplio y claro. A diferencia de otros productos enfocados en los bajos, este parlante mantiene un sonido equilibrado hasta que el usuario decide activar el modo ULT.

El dispositivo cuenta con dos modos principales: ULT1, que profundiza las frecuencias más bajas, y ULT2, que no solo potencia los bajos para dar más vida a los ritmos, sino que también realza los agudos para mejorar la claridad de las voces. Durante las pruebas, el modo ULT2 fue el preferido, ya que ofrece un sonido vibrante y detallado en una gran variedad de géneros musicales, ideal para animar reuniones tanto en interiores como en espacios abiertos de tamaño mediano.

Para completar la experiencia festiva, el parlante incorpora luces LED en sus radiadores pasivos, las cuales se sincronizan con la música. En cuanto a la batería, Sony promete hasta 25 horas de reproducción sin luces, y unas 10 horas con ellas encendidas, más que suficiente para una fiesta que dure toda la noche.

Veredicto: Dos soluciones de audio para cada momento

Sony demuestra con estos dos productos que entiende las diferentes necesidades de los usuarios. Los Sony WH-1000XM4 siguen siendo la referencia para quienes buscan una experiencia de audio personal, inmersiva y de alta fidelidad, con la mejor tecnología de cancelación de ruido y funciones inteligentes que facilitan la vida.

Por otro lado, el Sony ULT Field 5 es la opción ideal para quienes quieren llevar la fiesta a cualquier lugar. Es un parlante robusto, potente y con estilo, perfecto para socializar, sin llegar a ser tan grande como un equipo de sonido profesional. Su sonido es divertido, sus bajos son contundentes cuando se necesitan y su diseño está pensado para la aventura. En definitiva, Sony ha creado dos campeones, cada uno en su propia categoría.