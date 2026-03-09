La ofensiva de Xiaomi: el asalto a la gama media y la amenaza directa al S26 Ultra

Xiaomi no se anda con rodeos este año y su estrategia es clara para acaparar todos los frentes del mercado de celulares. Por un lado, la esperada familia Redmi Note 14 ya es una realidad. Tras su lanzamiento inicial en China, esta línea llega pisando fuerte con la firme intención de repetir el éxito comercial que tuvo la serie Note 13 durante todo el año 2024. Tuvimos la oportunidad de probar estos equipos de primera mano y la sensación es contundente. Realmente logran mejorar especificaciones que ya parecían difíciles de superar en su segmento. La marca mantiene su apuesta de ofrecer un abanico amplio, trayendo versiones con conectividad 4G y 5G tanto para los modelos estándar como para la línea Pro, asegurando que haya una opción exacta para el bolsillo y las necesidades de cada usuario.

Un rediseño que sube el nivel

Lo primero que salta a la vista al agarrarlos es el cambio de cara frente a las generaciones pasadas. Los cinco integrantes de esta familia traen una propuesta estética completamente renovada en su parte trasera. Las versiones estándar optan por un módulo de cámaras esquinado en la zona superior izquierda que, combinado con el cristal Corning Gorilla Glass 5, da un acabado premium bastante sorpresivo para el rango de precio que manejan.

Si miramos los modelos Pro, la historia da un salto importante. El diseño del módulo de cámaras trasero ahora se inspira en el propio logo de la marca y visualmente es un acierto rotundo. Al tenerlos en la mano las sensaciones son excelentes, recordando de inmediato a la elegancia que en su momento nos dio el Xiaomi Mi 11. Estas versiones más top vienen equipadas con pantallas curvas y protección Gorilla Glass Victus 2. Quienes busquen la máxima durabilidad encontrarán en el Pro+ 5G y el Pro 5G la estructura All-Star Armor para resistir mejor los impactos. Además, el Pro+ 5G ofrece una cubierta de vidrio Gorilla Glass 7i, a menos que el comprador prefiera el elegante acabado en cuero sintético.

La tranquilidad frente a los accidentes diarios también fue prioridad en este lanzamiento, dotando a toda la familia de diferentes niveles de impermeabilidad. El Redmi Note 14 4G básico cuenta con protección IP54. Un escalón más arriba, el Note 14 5G y el Pro 4G suben la apuesta a una certificación IP64. Para los más exigentes, las variantes Pro 5G y Pro+ 5G sacan pecho con una resistencia IP68, blindándolos por completo contra el agua y el polvo.

El verdadero peso pesado para 2026

Mientras la serie Redmi asegura el volumen de ventas en la gama media, Xiaomi preparó un golpe de autoridad para la élite de los teléfonos. El mercado de 2026 tiene un enfrentamiento brutal a la vista: el nuevo Xiaomi 17 Ultra llega con la única misión de destronar al poderoso Galaxy S26 Ultra. Si el equipo de Samsung se apoya fuertemente en su diseño de lujo, el gigante chino le responde con un músculo técnico sencillamente arrollador.

Por dentro, este celular es una bestia. Viene equipado con el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite de quinta generación, fabricado bajo un proceso de 3 nanómetros. Este motor de altísimo rendimiento está respaldado por 16 GB de memoria RAM LPDDR5X y un almacenamiento ultrarrápido UFS 4.1, lo que garantiza una fluidez absoluta. Para que el calentamiento no pase factura al jugar títulos pesados como Genshin Impact, le integraron el sistema de refrigeración IceLoop, manteniendo el rendimiento a tope sin sudar una gota.

La experiencia visual y fotográfica no se queda atrás. Hablamos de una inmensa pantalla HyperRGB de 6,9 pulgadas capaz de alcanzar unos deslumbrantes 3.500 nits de brillo. La visibilidad bajo la luz directa del sol es impecable. En el apartado de las cámaras, la alianza con Leica sigue mostrando los dientes. Montaron un sensor principal de una pulgada y un teleobjetivo de 200 megapíxeles que prometen capturas artísticas y de calidad profesional.

Para rematar esta obra de ingeniería, le metieron una gigantesca batería de 6.800 mAh con carga rápida de 90W. Con estos números sobre la mesa, el Xiaomi 17 Ultra no solo le gana la carrera de la autonomía a su principal rival surcoreano, sino que se consagra desde ya como el “monstruo” absoluto de Android para este año.