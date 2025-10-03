Kim Jang-hoon, el “Rey de las Donaciones”, termina donando 11 millones de wones “a la fuerza” en un talk show

El reconocido cantante surcoreano Kim Jang-hoon, conocido por su generosidad y apodado el “Rey de las Donaciones”, vuelve a ser noticia por un acto filantrópico, aunque esta vez de una manera bastante peculiar. Durante su participación en un innovador programa de entrevistas basado en inteligencia artificial, el artista terminó realizando una “donación forzada” de 11 millones de wones (aproximadamente 8,000 dólares).

Una donación inesperada gracias a la Inteligencia Artificial

El pasado primero de octubre, el cantante Sean, del famoso grupo Jinusean, estrenó en su canal de YouTube, “Sean and Company”, un nuevo formato de talk show benéfico. Para su primer episodio, titulado “¿Qué pasa cuando Kim Jang-hoon y Sean se encuentran? ¡¿Donación de 10 millones de wones en plena grabación?!”, el invitado de honor fue Kim Jang-hoon.

El concepto del programa fue explicado por el propio Sean: “Preparamos esto especialmente para ti, hermano. Pensé en quién sería el invitado perfecto para empezar, y sin duda eras tú”. Las reglas eran sencillas pero ingeniosas: el invitado recibe un pago inicial de un millón de wones por su participación, pero este monto se va reduciendo cada vez que pronuncia ciertas palabras prohibidas. “Usamos una IA que analizó tus entrevistas pasadas para seleccionar las palabras que más utilizas”, detalló Sean.

Lejos de mostrarse preocupado, Kim Jang-hoon aceptó el reto con total confianza y añadió: “Si las deducciones superan el pago y el saldo queda en negativo, yo mismo cubriré la diferencia”. Fiel a su palabra, durante la conversación, el uso de las palabras y gestos designados por la IA hizo que su saldo disminuyera rápidamente hasta llegar a un récord de -11 millones de wones, consolidando así una donación total por ese valor.

Aclarando rumores: El “Rey de las Donaciones” de 20.000 millones de wones

Durante la entrevista, Kim Jang-hoon también aprovechó la oportunidad para hablar sobre el famoso rumor que lo cataloga como el “donante de 20.000 millones de wones”. Con su característico humor, comentó: “En nuestra época ganábamos cientos de miles de millones. La gente se pregunta si de verdad doné 20.000 millones, ¿no?”.

Aclaró que, si bien ha realizado donaciones considerables, como la remodelación de casas para jóvenes que inician una vida independiente, la cifra exacta fue una estimación de la prensa. “Es cierto que invertí cientos de millones en proyectos como ese, y de ahí surgieron los artículos que estimaban la cifra en 20.000 millones. Para mis adentros, pensé: ‘Creo que en realidad fue un poco más'”, bromeó el cantante.

Además, compartió una anécdota que conmovió a la audiencia: en una ocasión, mientras participaba en una campaña de donación de arroz para familias con miembros con discapacidades graves, se enteró de un niño que necesitaba una cirugía de 50 millones de wones para sobrevivir. Sin pensarlo dos veces, y a pesar de no tener el dinero en ese momento, decidió solicitar un préstamo para cubrir el costo total de la operación.

Desmintiendo especulaciones sobre dificultades económicas

Esta no es la primera vez que el artista aclara malentendidos sobre su vida personal. Recientemente, en el programa de variedades “Radio Star” de la cadena MBC, desmintió los rumores sobre supuestas dificultades económicas.

“Es cierto que una vez me atrasé dos meses con el arriendo, pero eso no significa que tuviera problemas de dinero. Son cosas que pasan en la vida”, explicó. Según el cantante, los rumores surgieron durante la pandemia de COVID-19, cuando decidió realizar presentaciones voluntarias en mercados tradicionales para apoyar a los comerciantes locales. “La gente conectó mis actuaciones voluntarias en los mercados con supuestas dificultades económicas, pero la intención era completamente diferente”, aclaró.

Al final del talk show con Sean, y a pesar de la “pérdida” de su pago, la reacción de Kim Jang-hoon fue una mezcla de sorpresa y buen humor. Aunque fingió molestia al principio diciendo: “¿Quién va a querer participar en este programa ahora?”, luego admitió con una sonrisa: “Fue muy entretenido. Honestamente, estoy en el momento más tranquilo y feliz de mi vida. Ya no siento rabia en mi corazón. Aunque mi expresión parezca seria, lo estoy disfrutando”. Su capacidad para reírse de sí mismo mientras contribuye a una buena causa reafirmó una vez más su imagen como un artista de gran corazón.