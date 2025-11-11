Apple en aprietos: Polémica por la alarma de iOS 26.1 y el fracaso del iPhone Air

Apple ha introducido cambios recientes que no han caído bien entre todos sus usuarios. Una actualización de software en iOS 26.1 está generando molestias por la mañana, mientras que, por otro lado, uno de sus modelos más nuevos de hardware, el iPhone Air, parece estar llegando a un abrupto final debido a ventas decepcionantes.

Un cambio controversial en la alarma

Los usuarios que actualizaron a iOS 26.1 se encontraron con una nueva particularidad al sonar su alarma. En lugar del simple botón para detenerla, ahora deben realizar un gesto de deslizamiento, conocido como “Slide to Stop”. La intención de Apple, al parecer, era evitar que las personas, todavía adormiladas, apagaran la alarma por accidente, algo que supuestamente ocurría con frecuencia. La función “Posponer” (snooze) sí mantuvo su simple toque habitual. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por todos, ya que a muchos les falta coordinación a esas horas de la mañana, y también podría afectar a personas con discapacidades o limitaciones de movilidad.

El historial de los botones de alarma

Apple, de hecho, ya venía experimentando con el diseño de la alarma. En iOS 26, se presentaron dos botones de igual tamaño para “Posponer” y “Detener”. Aunque el botón de detener era más oscuro, parece que muchos usuarios seguían confundiéndose. Previamente, en iOS 18, la solución fue diferente: un botón grande de “Posponer” en el centro y uno pequeño para detener en la parte inferior. No está claro por qué se abandonó ese diseño, pero lo cierto es que iOS 26.1 trajo de vuelta el gesto de deslizar, similar al antiguo “Slide to Unlock”, para apagar la alarma.

Cómo regresar al sistema anterior

Afortunadamente, para quienes prefieren el método anterior, existe una solución, aunque Apple la ocultó bastante bien. No se encuentra en los ajustes del reloj, sino en las configuraciones de “Accesibilidad”. El usuario debe ir a “Ajustes”, luego “Accesibilidad”, y en la sección “Físico y motor”, entrar a “Tocar”. Al final de esa pantalla, se debe activar la opción “Preferir acciones de un solo toque”. Esto, según Apple, hace que la interfaz requiera un solo toque en lugar de un deslizamiento. El resultado es el regreso a los dos botones grandes de iOS 26 (“Posponer” y “Stopp”), aunque el de detener sigue siendo más oscuro. Hay que tener en cuenta que esta configuración afectará a todas las acciones de deslizamiento en el sistema, convirtiéndolas en botones.

Problemas de hardware: El iPhone Air se desvanece

Mientras los usuarios ajustan sus configuraciones de software, Apple enfrenta un desafío mucho mayor en el frente del hardware. La producción del iPhone Air, el modelo ultradelgado, parece estar deteniéndose casi por completo después de solo unos meses en el mercado. Según reporta The Information, citando fuentes internas, las ventas han sido muy decepcionantes. Foxconn, uno de los principales socios de ensamblaje, ya habría detenido casi todas las líneas de fabricación dedicadas a este dispositivo.

El fin de la producción es inminente

Desde el inicio, Apple había asignado recursos limitados al iPhone Air, reservando solo el 10% de la capacidad de producción. Sin embargo, las cifras del mercado ni siquiera alcanzaron esas modestas proyecciones. Esto habría llevado a la compañía a decidir frenar la fabricación para finales de este mes. A Foxconn, al parecer, solo le queda una línea de ensamblaje activa para el Air, la cual también sería desmantelada en las próximas semanas. Luxshare, el segundo fabricante contratado para el modelo, supuestamente cerró sus líneas de producción desde octubre, dejando el futuro del dispositivo en el aire.

Un fracaso en ventas y el futuro del “Air 2”

Los datos de ventas de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) confirman el panorama: el iPhone Air representó apenas un 3% del total de ventas de iPhone en septiembre. En comparación, el iPhone 17 Pro alcanzó un 9% y el 17 Pro Max un 12% en el mismo período. Estas cifras coinciden con reportes previos del analista Ming-Chi Kuo, quien había señalado que la mayoría de los proveedores del iPhone Air planeaban reducir su capacidad en más de un 80%. The Information añade, citando tres fuentes internas, que el iPhone Air 2 posiblemente no se lanzará junto con la serie iPhone 18 en otoño de 2026. Aunque Apple sigue trabajando internamente en un sucesor (con el nombre clave V62), no está claro si una segunda generación de este modelo ultradelgado llegará siquiera al mercado.