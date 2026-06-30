El frenesí de las farmacéuticas: Entre compras millonarias y la revolución de la Inteligencia Artificial

El mercado anda con sus altibajos de siempre, pero si hay un sector que está moviendo un verdadero billetal este 2026, es el farmacéutico. A primera vista podría parecer una simple coincidencia que los medios financieros estén inundados de anuncios de fusiones y adquisiciones, pero la realidad es que la industria está metida en una ola de consolidación brutal. Las grandes empresas del sector andan con la billetera abierta, batiendo récords y buscando candidatos clínicos novedosos para engordar sus portafolios de desarrollo. Y claro, detrás de todo este alboroto hay un par de fuerzas enormes empujando el barco: el inminente precipicio de las patentes y la promesa salvadora de la inteligencia artificial.

Para entender por qué andan tan desesperados comprando todo lo que se les atraviesa, hay que mirar de cerca el tema de las patentes. Una patente farmacéutica dura 20 años, pero como la mayor parte de ese tiempo se va en el camello del desarrollo y las fases previas a la comercialización, la ventana para sacarle jugo a la innovación es cortísima. Apenas se vence esa exclusividad, la competencia entra a saco, y los ingresos de la empresa original se van a pique, cayendo entre un 80% y un 90% casi de la noche a la mañana. Estamos hablando de que en los próximos años van a quedar desprotegidos unos 300.000 millones de dólares en ingresos anuales. Hay casi 70 medicamentos que hoy generan más de 1.000 millones de dólares cada uno y que están a punto de perder su blindaje. O buscan socios más grandes, o se inventan nuevas fuentes de ingreso.

Esa urgencia explica la locura de compras que estamos presenciando. En lo que va del año, ya se han cerrado 32 acuerdos individuales de 1.000 millones de dólares o más, sumando un valor total de 123.000 millones de dólares. Si la cosa sigue a este ritmo, vamos a tener el año más fuerte en la historia de fusiones de la industria, compitiendo de tú a tú con el récord de 2019. Empresas como Eli Lilly, que la están rompiendo con los medicamentos GLP-1, están reinvirtiendo toda esa platica en un montón de acuerdos para diversificarse, apostándole a que si tiran la red lo suficientemente lejos, pescarán el próximo gran éxito. Merck, por su lado, sabe que se le acaba la fiesta con la patente de su exitoso tratamiento oncológico Keytruda y ya ha hecho tres adquisiciones grandes en solo 10 meses. Firmas como AbbVie, GSK y Roche también se están poniendo las pilas. Ya no se trata solo de gigantes tragándose a otros gigantes; la movida ahora son las adquisiciones tácticas para adueñarse de ensayos en etapas avanzadas que puedan integrar rapidito a sus operaciones.

Pero salir de compras no es la única jugada para sobrevivir. Históricamente, sacar un medicamento al mercado ha sido una apuesta con unas probabilidades de fracaso altísimas: de cada 10 fármacos que entran a ensayos clínicos, solo uno sobrevive al embudo de fases y aprobaciones regulatorias. Las farmacéuticas queman fortunas en proyectos que mueren en el camino y nunca ven la luz. Aquí es donde entra la Inteligencia Artificial a cambiar las reglas del juego y a reducir esa fuga de capital en el embudo de desarrollo.

Aunque en el mundo de la investigación ya se usaba tecnología desde hace rato (al fin y al cabo, es un entorno riquísimo en datos), el lanzamiento de ChatGPT en 2022 disparó una nueva carrera armamentista en todas las industrias. Sin embargo, para la ciencia pura y dura, el verdadero punto de quiebre fue en 2021 cuando Google DeepMind soltó AlphaFold2. Este modelo, que terminó llevándose el premio Nobel, logró predecir la estructura de las proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos. Como lo pone Rebecca Paul de Isomorphic Labs, esa fue la primera vez que los científicos vieron un modelo capaz de hacer predicciones tan exactas sobre resultados biológicos súper complejos. Ahora, la IA se va a usar para diseñar moléculas que ataquen proteínas que antes se consideraban literalmente imposibles de medicar, abriendo un abanico de opciones para los pacientes.

Las expectativas con la IA son gigantescas. Un reporte reciente de Capgemini estima que las plataformas impulsadas por IA podrían estar detrás del 60% de las nuevas entidades moleculares en la próxima década, un salto brutal si consideramos que hoy apenas representan el 12% de los proyectos en desarrollo. Si todas estas promesas cuajan, la forma en que se diseñan los medicamentos va a dar un giro completo. De entrada, se espera que el tiempo para llegar a las pruebas preclínicas se desplome: pasando de unos eternos 4 a 5 años a tan solo 12 a 18 meses. Además del ahorro bestial en tiempo, el recorte de costos operativos va a ser enorme porque ya no se necesitará mantener la misma infraestructura pesada de laboratorios, y reclutar pacientes para ensayos será mucho más ágil. Incluso, hay expertos muy tesos en el sector que ya proyectan que la IA generará datos sintéticos tan buenos que permitirán saltarse las fases tempranas de pruebas en animales, acelerando aún más los ensayos en humanos, aunque esto todavía dependa del visto bueno de los reguladores.

Con semejante panorama, entre el afán por no dejarse colgar con el temido abismo de las patentes y la oportunidad de oro que representa la IA para hacer los procesos menos dolorosos y más rentables, las farmacéuticas están en una carrera a toda máquina. El que no esté en la juega comprando innovación o metiéndole todo el peso a la inteligencia artificial, simplemente se va a quedar viendo un chispero mientras los demás se reparten el futuro de la medicina global.