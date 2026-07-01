Movimientos estratégicos en el sector biotecnológico: de la neurociencia a la inmunología

El panorama biotecnológico global no da tregua, moviéndose entre apuestas de alto riesgo en neurociencia y compras mastodónticas para asegurar el futuro a largo plazo. Recientemente, QuantumCell, una startup danesa que opera con un perfil bajo pero respaldada por pesos pesados como Forbion, Novo Holdings y el California-based First Spark Ventures, ha cerrado un trato que pone los pelos de punta: un acuerdo valorado en 2.200 millones de dólares para hacerse con la plataforma NeuroRestore y el compuesto estrella de AlzeCure Pharma, el ACD856.

La operación, pagada en parte con un desembolso inicial de 12 millones de dólares —que incluye una inyección de capital en AlzeCure con una prima sobre el precio de la acción—, se estructura de forma que el grueso del dinero está atado a hitos de desarrollo. Para AlzeCure, esto es oxígeno puro. A finales de marzo, la caja de la compañía empezaba a flaquear, pero ahora, sumando esto y la licencia del Alzstatin a Eli Lilly, han logrado despejar su horizonte financiero.

Lo que QuantumCell ha comprado es una apuesta seria. El ACD856 es un modulador alostérico positivo de los receptores de tropomiosina quinasa que ya demostró seguridad y tolerabilidad en estudios de fase 1b. Al estimular la señalización de neurotrofinas, este compuesto busca mejorar la función cognitiva y tratar la depresión, una indicación que el propio CEO de AlzeCure, Martin Jönsson, ha señalado como un área de creciente interés. La startup danesa, que se define como una firma nativa en IA y computación cuántica, pretende utilizar sus capacidades de simulación biológica para predecir cómo se comportará el fármaco en pacientes reales, una propuesta que ha convencido a nombres de peso en la junta como Kasper Lage, del Broad Institute.

Mientras en la neurociencia se busca la próxima gran revelación, los gigantes establecidos como AbbVie están jugando a otro nivel para proteger su dominio. Con el reloj corriendo inexorablemente hacia el vencimiento de patentes de sus pilares actuales, Skyrizi y Rinvoq, la farmacéutica ha decidido poner toda la carne en el asador: 10.900 millones de dólares en efectivo para comprar Apogee Therapeutics.

La joya de esta corona es el zumilokibart, un tratamiento para el eccema que, si bien aún debe superar los estudios de fase 3, ha mostrado resultados prometedores en etapas intermedias. Se perfila como una opción igual de efectiva, o incluso mejor, que los estándares actuales, con la ventaja operativa de requerir menos inyecciones. Es una jugada lógica para AbbVie: el mercado del eccema movió 19.400 millones de dólares el año pasado y, si el zumilokibart se consolida, podría ser el motor de crecimiento necesario para cuando los ingresos de los inmunosupresores actuales empiecen a diluirse.

Para quienes siguen de cerca a AbbVie, esta adquisición es una señal de que no piensan sentarse a esperar el abismo de las patentes. Aunque siempre existe el riesgo de que el zumilokibart tropiece en la fase final, la compañía tiene un historial de sortear fallos clínicos. Además, cuentan con un portafolio robusto en áreas como la migraña con Qulipta y, por supuesto, su estatus como Dividend King, con 54 años consecutivos aumentando el dividendo. En un sector donde la innovación es tan volátil como necesaria, tanto los movimientos de QuantumCell como la agresividad financiera de AbbVie demuestran que, ya sea apostando por la IA o por la consolidación del mercado, la estrategia es una sola: asegurar la relevancia antes de que la competencia o el tiempo agoten las opciones.