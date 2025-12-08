Movimientos clave en el sector farmacéutico: expansión estratégica de Mirum y repunte histórico de Cosmo

El sector biotecnológico ha protagonizado una jornada intensa marcada tanto por la consolidación corporativa como por resultados clínicos sorprendentes que han sacudido los mercados bursátiles. En un movimiento diseñado para fortalecer su presencia en el tratamiento de patologías poco frecuentes, Mirum Pharmaceuticals ha sellado un acuerdo definitivo para adquirir Bluejay Therapeutics. Esta transacción no es un hecho aislado, sino que se suma a la dinámica de una industria que premia la innovación, tal como lo demostró hoy Cosmo Pharmaceuticals, cuyas acciones se dispararon tras revelar datos prometedores en el campo de la dermatología.

Una apuesta decidida contra la hepatitis Delta

La adquisición de Bluejay por parte de Mirum Pharmaceuticals (Nasdaq: MIRM) tiene un objetivo claro: hacerse con los derechos mundiales del brelovitug. Se trata de un anticuerpo monoclonal totalmente humano que ya cuenta con las designaciones de Terapia Innovadora y PRIME, enfocado en combatir el virus de la hepatitis delta crónica (VHD). Con esta jugada, Mirum no solo amplía su portafolio, sino que busca consolidar su liderazgo global en enfermedades raras, aprovechando su ya probada experiencia en trastornos hepáticos para sumar una cuarta lectura de registro potencial en los próximos 18 meses.

El contexto médico detrás de esta compra es urgente. El VHD representa la forma más grave de hepatitis viral y afecta exclusivamente a personas que ya portan el virus de la hepatitis B. Las estadísticas son alarmantes: cerca de la mitad de los pacientes diagnosticados fallecen por complicaciones hepáticas dentro de los 10 años posteriores al diagnóstico, debido a la rápida progresión hacia fibrosis, cirrosis, descompensación hepática y un riesgo elevado de cáncer.

Resultados clínicos y expectativas regulatorias

El potencial del brelovitug se sustenta en datos sólidos. Durante los estudios de Fase 2, el fármaco mostró una actividad antiviral contundente, logrando una respuesta del 100% en el ARN del VHD, además de mejorar los niveles de enzimas hepáticas. El perfil de seguridad también resultó favorable, siendo el eritema en el lugar de la inyección el evento adverso más común. Actualmente, el medicamento se encuentra en el programa de registro de Fase 3 AZURE, que está reclutando pacientes a nivel global.

Chris Peetz, director ejecutivo de Mirum, destacó que esta operación encaja perfectamente con la misión de la compañía de desarrollar medicinas de alto impacto. Según el directivo, la integración del brelovitug se apalancará en la infraestructura y las relaciones con proveedores clave que la empresa ya ha establecido a través de sus programas volixibat y LIVMARLI. Se espera tener los primeros datos de primera línea para el segundo semestre de 2026, con la mira puesta en una posible presentación de solicitud de licencia biológica (BLA) y lanzamiento comercial en 2027.

Euforia bursátil por avances contra la alopecia

Mientras Mirum apuesta al largo plazo, Cosmo Pharmaceuticals ha vivido una jornada de éxito inmediato en la bolsa suiza. Las acciones de la compañía registraron un salto del 24%, marcando su mayor alza diaria desde 2008. Este optimismo inversionista responde a los resultados estadísticamente significativos obtenidos en dos ensayos de etapa tardía de su crema experimental de clascoterona, destinada al tratamiento de la pérdida de cabello masculina.

Los datos presentados son, cuanto menos, llamativos. En uno de los estudios de Fase III, los pacientes experimentaron una mejora relativa del 539% en el recuento de cabello en el área objetivo en comparación con el placebo. El segundo ensayo reportó una mejora del 168%. Estas cifras representan el desempeño clínico más robusto que la compañía ha divulgado hasta la fecha, lo que ha renovado la confianza en su línea de productos dermatológicos.

Impacto en el mercado global

La reacción del mercado no se hizo esperar. Analistas de la firma Oddo BHF estiman que, de aprobarse, este tratamiento podría entrar a competir con fuerza en un mercado global de terapias contra la caída del cabello valorado en miles de millones. La validación clínica en una categoría de tan alta demanda no solo refuerza la perspectiva comercial de Cosmo, sino que posiciona a la clascoterona como un contendiente serio en un sector en rápida expansión.