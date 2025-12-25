Actualización masiva de Windows 11 y promesas de rendimiento: todo lo que debe saber sobre la versión 22H2 y el futuro de BitLocker

El ecosistema de Microsoft atraviesa un momento crucial con el lanzamiento oficial de Windows 11 2022, también conocida como la versión 22H2. Esta actualización, que ya ha comenzado a desplegarse, trae consigo un abanico de mejoras enfocadas en la productividad y la estética del sistema. Sin embargo, mientras los usuarios exploran estas nuevas funciones, la compañía de Redmond también ha reconocido un problema de rendimiento subyacente relacionado con el cifrado de datos y ya trabaja en una solución que promete duplicar la velocidad de almacenamiento en futuros equipos.

Nuevas herramientas para el día a día

La versión 22H2 pone un énfasis especial en la organización y la concentración. Una de las características exclusivas del sistema, los Snap Layouts (diseños de acoplamiento), ha recibido un rediseño que facilita su uso, especialmente en computadores con pantallas táctiles, permitiendo organizar pestañas del navegador Edge con mayor fluidez. De manera simultánea, las nuevas sesiones de concentración y el modo “No molestar” buscan reducir las distracciones digitales; al activar esta función, el sistema silencia notificaciones y desactiva mensajes emergentes, integrando incluso temporizadores de descanso directamente desde el reloj.

En el apartado multimedia, la inteligencia artificial toma protagonismo con Windows Studio Effects. Esta herramienta mejora la calidad de imagen y audio durante las videollamadas, incorporando funciones como el desenfoque de fondo y el contacto visual automático, el cual ajusta el encuadre aunque el usuario se mueva frente a la cámara. Asimismo, el editor de video Clipchamp, adquirido por Microsoft en 2021, se integra finalmente de forma nativa en el sistema operativo, aspirando a llenar el vacío que dejó el antiguo Movie Maker.

Cambios en la interfaz y lo que llegará en octubre

Uno de los componentes más tradicionales, el Administrador de tareas, ha sido renovado para adoptar el estilo Fluent UI, incorporando un “Modo eficiencia” para gestionar mejor los recursos del computador. A partir de octubre, se espera la llegada de las muy solicitadas pestañas al Explorador de archivos, una función que los usuarios de Linux y macOS han disfrutado por años, además de una nueva vista de galería en la aplicación de Fotos que facilitará la gestión de copias de seguridad en OneDrive.

Otra mejora visual clave es el desbordamiento de la barra de tareas. Cuando el usuario tenga demasiadas aplicaciones abiertas, estas se agruparán en un menú discreto, manteniendo la estética limpia del escritorio. Además, el sistema sugerirá acciones inteligentes al copiar textos como números de teléfono o fechas, proponiendo realizar llamadas por Teams o agendar eventos automáticamente.

El problema del cifrado y la solución por hardware

Más allá de las novedades visuales de la 22H2, Microsoft ha puesto sobre la mesa un tema técnico que ha generado controversia: el rendimiento del almacenamiento. La compañía admitió que el cifrado BitLocker basado en software, activado por defecto en nuevas instalaciones de Windows 11 Pro, reduce el rendimiento de las unidades SSD hasta en un 45%, ya que los procesos de cifrado y descifrado recaen sobre la CPU.

Para solucionar esto, se ha anunciado una nueva tecnología de cifrado acelerado por hardware que debutará en futuras versiones del sistema y en servidores. Esta innovación descargará las operaciones criptográficas en un motor dedicado dentro de los próximos procesadores, como los Intel Core Ultra serie 3 (“Panther Lake”). El objetivo es revertir las penalizaciones de velocidad impuestas por la configuración actual.

Cifras prometedoras para futuros equipos

Las pruebas de rendimiento compartidas por la compañía son contundentes. En comparativas realizadas con CrystalDiskMark, una unidad utilizando el cifrado actual por software alcanzó velocidades de lectura de 1.632 MB/s, mientras que, al utilizar la nueva aceleración por hardware, la velocidad se disparó a 3.746 MB/s. La escritura de datos mostró una mejora similar, pasando de 1.510 MB/s a 3.530 MB/s.

Adicionalmente, esta descarga de tareas no solo beneficia la velocidad de transferencia, sino también la autonomía de los portátiles. Al reducir hasta en un 70% los ciclos de CPU necesarios para procesar BitLocker, se espera una mejora notable en la duración de la batería. No obstante, esta tecnología estará reservada inicialmente para plataformas Intel vPro y dispositivos con hardware compatible, por lo que su adopción masiva tomará tiempo.

Cómo instalar la actualización disponible

Mientras se espera la llegada de las mejoras de hardware, los usuarios ya pueden acceder a las novedades de software de la versión 22H2. Aunque la notificación puede tardar en aparecer automáticamente, es posible forzar la actualización de manera manual. Para ello, basta con ingresar a Configuración, seleccionar Windows Update y hacer clic en “Buscar actualizaciones”. Una vez el sistema detecte la versión Windows 11 2022, solo restará descargar e instalar para disfrutar de las últimas funcionalidades.