Meta consolida su hegemonía digital: Threads supera a X y la inteligencia artificial se expande en WhatsApp

El panorama de las redes sociales ha experimentado un cambio significativo en las últimas semanas. Según reportes recientes, Threads, la plataforma de microblogging propiedad de Meta, ha logrado superar a X (anteriormente Twitter) en términos de uso diario desde dispositivos móviles. Datos de la firma de análisis Similarweb indican que, para el 7 de enero, Threads registraba 141,5 millones de usuarios activos diarios en sistemas iOS y Android, frente a los 125 millones que ostenta la plataforma de Elon Musk.

Este crecimiento sostenido de la aplicación de texto de Meta parece responder a tendencias a largo plazo más que a una reacción puntual frente a las controversias recientes de su competidor. Aunque X mantiene su liderazgo en la versión de escritorio con cerca de 150 millones de visitas diarias, su aplicación móvil se ha visto estancada. Mientras tanto, la red de Musk enfrenta el escrutinio legal en California tras descubrirse que su sistema de IA, Grok, fue utilizado para generar imágenes indebidas, lo que ha derivado en investigaciones oficiales.

Una infraestructura de energía colosal

La ambición de la compañía de Mark Zuckerberg no se limita a liderar en usuarios móviles; la empresa está ejecutando una reestructuración masiva de su capacidad de cómputo. Bajo la iniciativa denominada “Meta Compute”, la tecnológica busca centralizar y potenciar su infraestructura de inteligencia artificial. Zuckerberg anunció que el objetivo es generar decenas de gigavatios de capacidad informática en esta década, escalando eventualmente a cientos de gigavatios, un nivel de consumo energético comparable al de países pequeños.

Esta maniobra estratégica busca recuperar terreno frente a competidores de peso como Google, Microsoft y OpenAI. Tras la recepción tibia que tuvo el modelo Llama 4 el año pasado según reportes del sector, Meta apuesta ahora a que poseer grandes extensiones de cómputo y un suministro de energía confiable le otorgará una ventaja decisiva. Para ello, ha reorganizado su liderazgo en diseño de centros de datos bajo la dirección de veteranos de la compañía y la recién nombrada presidenta Dina Powell McCormick.

La inteligencia artificial en el bolsillo de los usuarios

Todo este desarrollo tecnológico tiene una cara visible para el usuario común: Meta AI. Este asistente, impulsado por el modelo avanzado Llama 3, ya se ha integrado en WhatsApp y ha causado furor en países como Argentina tras su activación hace algunas semanas. A diferencia de ChatGPT, esta herramienta destaca por su integración nativa en el ecosistema de aplicaciones de Zuckerberg, permitiendo razonar problemas complejos, visualizar ideas, crear imágenes y videos, e incluso inventar textos directamente desde el chat.

¿Qué hacer si no aparece el ícono de Meta AI?

A pesar de su despliegue, muchos usuarios reportan que aún no visualizan el característico botón azul para interactuar con la IA. Si usted no ve esta función en su pantalla, es muy probable que se deba a la falta de una actualización. Para solucionar este inconveniente, es necesario dirigirse a la tienda de aplicaciones de su celular (Google Play Store o App Store), buscar WhatsApp y tocar el botón de “Actualizar”. Si dicha opción no aparece, significa que ya cuenta con la versión más reciente.

Sin embargo, existen limitaciones técnicas importantes. Los dispositivos que operan con versiones anteriores a iOS 12 o Android 5.0 no son compatibles con esta tecnología debido a su antigüedad. De igual manera, aquellos celulares con procesadores muy viejos o con menos de 1 GB de memoria RAM no podrán ejecutar Meta AI. Por último, es fundamental tener en cuenta que el uso de versiones no oficiales o modificadas de Android (APKs) suele generar conflictos de compatibilidad, impidiendo el acceso a estas nuevas funciones de inteligencia artificial.