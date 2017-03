Todo se decidirá el lunes, Quinteros en manos de la Comisión de Selecciones

El trabajo de Gustavo Quinteros fue criticado con la selección de Ecuador y las redes sociales explotaron pidiendo su salida. Parecía que la era del estratega a punto de llegar a su fin cuando la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), convocó a rueda de prensa la tarde de ayer, sin embargo, Villacís no se refirió a la situación de Quinteros pero anticipó que el próximo lunes se mantendrá una reunión con la Comisión de Selecciones y el Directorio tomará decisiones.

“La vida me ha enseñado a no perder la Fe, uno puede fallar pero no puede rendirse”, fueron las palabras del presidente. A criterio de Villacís, van a luchar hasta el último partido y la solución para que la selección consiga el pase al Mundial de Rusia lo decidirá la Comisión de Selecciones.

Hechos de violencia

El presidente de la FEF también se refirió a los hechos de violencia suscitados en el estadio Olímpico Atahualpa con el candidato a presidente Guillermo Lasso. “La FEF es una institución deportiva no vinculada a la política”, mencionó. Por tal motivo, se dio el rechazo y repudio de los hechos violentos vividos en las afueras del estadio y en las gradas.

Finalmente, por parte de la FEF se presionará para que la ley Anti-violencia se ejecute lo antes posible. (JRU)(D)