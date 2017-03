Parque Guataná, refugio de drogadictos

Hace unas semanas, en este medio de comunicación se publicó información sobre el problema que tienen los moradores de la ciudadela las Retamas, porque en el Parque Guataná, los jóvenes consumen drogas a vista de la ciudadanía.

Sin embargo, los moradores indican que hasta el momento no se ha hecho nada para solucionar este problema social. El consumo de sustancias sigue en este espacio, que debería estar destinado únicamente para el sano entretenimiento, al ser un parque para deportes extremos.

Una moradora de este barrio, manifestó que los niños no pueden salir al parque a jugar, porque siempre hay personas consumiendo drogas.

Que la Policía a veces se da la vuelta por esta zona, pero que no hay una solución al problema.

Incluso hace unos días, otra vecina del sector indicó que la Policía se llevó a 4 o 5 jóvenes en una patrulla, pero no sabe por qué.

Indicó que el consumo no es sólo en este parque, ella también ha podido ver que muchos jóvenes consumen sustancias ilícitas desde las primeras horas de la mañana, en una calle pequeña que se conecta con el Parque de la ciudadela Banco de la Vivienda, a un costado del colegio Herlinda Toral, y junto a una escuela del sector.

Señala que una de las causas de este problema que afecta actualmente a la juventud, es porque el padre y la madre trabajan y les dejan a los hijos solos en la casa, y no hay quién control lo que están haciendo los jóvenes. También la falta de valores.

Denisse, una joven estudiante que este martes estaba en el Parque Guataná junto a otros amigos, dijo que los padres deberían darles más tiempo y atención a sus hijos, para saber qué están haciendo, deben preocuparse por ellos y darles cariño.

Mateo Agudo, joven deportista usuario de este parque, señala que los jóvenes deciden por el consumo de las drogas, porque los padres no les han inculcado valores. A él también le han invitado a consumir sustancias, pero ha podido decir no, porque le han enseñado valores en su casa y sabe que el consumo de drogas no trae nada bueno. (COR) (I)

Piden arreglo de parque

Mateo Agudo además pidió el arreglo de las rampas de la cancha para deportes extremos del parque Guataná, porque están con fallas desde su construcción, por lo cual ya se han dado muchos accidentes.

Mateo Agudo

“Sería bueno que se amplíen los espacios para la prácticas de deportes extremos del parque Guataná, porque la cancha resulta muy pequeña para la demanda de usuarios”.