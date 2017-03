MARCAMOS CALAVERA se desarman las maletas a Rusia

En la fecha 13 de Eliminatorias Sudamericanas, los cambios tardíos y errores en la defensa y el arco le pasaron factura a la selección de Ecuador frente a Paraguay. Ayer nuevamente se repitió la historia pero contra Colombia, en la jornada 14 cumplida en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Con la derrota contra los ‘cafeteros’, la Tricolor salió la zona de clasificación al Mundial de Rusia y ahora buscará estar en la zona de repechaje.

El trabajo de Gustavo Quinteros fue duramente criticado tras la derrota de 0-2. Es que a criterio de los hinchas y los especialistas en el tema, existen jugadores que no debían saltar a la titularidad y las posiciones no fueron las indicadas. Esteban Dreer estuvo en el once abridor en la fecha 13 y 14, cometiendo errores en los dos duelos, que al final le pasaron factura a Ecuador; en cuanto a Walter Ayoví, el experimentado Tricolor ya no tiene la potencia de años atrás por lo que debería dar oportunidad de jugar a la nueva generación; por otro lado, el juego aéreo de Enner Valencia fue bloqueado por los colombianos; mientras que Matías Oyola no logró cubrir la plaza que dejó vacante Cristhian Noboa, ausente por acumulación de tarjetas amarillas; Antonio Valencia hizo un buen trabajo por el borde de la cancha pero no tuvo un compañero que le acompañe en el juego; finalmente, Felipe Caicedo, lució desorbitado en su posición y únicamente esperaba que el balón llegue a sus pies para intentar ingresar al área de Colombia.

El gol de los ‘parces’ llegó a los 20 minutos con un contragolpe de Miguel Ángel Borja, que corrió hasta la línea final y envió un centro a Rodríguez para rematar a la marca de Ayoví, lo que parecía un autogol.

Trece minutos más tarde, Cuadrado festejó el segundo gol con un bailecito. Cardona levantó el balón y lo puso a disposición de Rodríguez, quien con un pase alargado se lo dio a Cuadrado para el acierto.

Colombia liquidó a Ecuador en el primer tiempo por lo que el complemento fue de mero trámite para los locales.

En rueda de prensa, Quinteros aseguró que se trataron de ‘errores tontos’ y se siente preocupado por la situación de la selección. (JRU) (D)