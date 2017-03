GOL DE FELIPAO NO BASTÓ para devolver la alegría a los ecuatorianos

Felipe Caicedo creció con un acierto más su cuenta personal de artilleros de las Eliminatorias Sudamericanas, pero su gol no fue suficiente para devolverle la alegría a los hinchas ecuatorianos en el duelo frente a Paraguay, dentro de la fecha 13.

Un gol tempranero de Paraguay liquidó a la Tricolor, a eso se sumó un bajo nivel de Esteban Dreer en el arco y los tardíos cambios de Gustavo Quinteros. El triunfo de la ‘albirroja’ le devolvió la esperanza de un Mundial, que lo había dejado ir en la fecha pasada de Eliminatorias.

Ecuador tiene dos bajas sensibles para el partido en el Olímpico Atahualpa del próximo martes contra Colombia. Se trata de Christian Noboa y Miller Bolaños por acumulación de tarjetas; con estas dos ausencias se extrañará a Leonel Ramírez.

Paraguay, que exhibió un juego ordenado a lo largo del encuentro, madrugó en el marcador gracias a una jugada a balón parado en el minuto 12, que supo aprovechar Bruno Valdez con un remate de cabeza.

La réplica de Ecuador no se hizo esperar, con un disparo del delantero del Espanyol, que terminó despejando el arquero Antony Silva. Caicedo, la principal figura de los ecuatorianos, tuvo otro intento que pudo terminar en gol a los 38 pero se fue a las manos de Silva, y después una ocasión en el 41, que salió desviada.

Ecuador redobló la presión en el tiempo complementario, pero Paraguay no se hizo atrás.

La sorpresa llegó de la mano de un disparo de Miguel Almirón, que tras salir despejado de la portería del ecuatoriano Dreer fue aprovechado en un rebote de Junior Alonso, que convirtió el segundo gol de Paraguay en el 66, y su primer tanto con la camiseta Albirroja.

La alegría no duró mucho, y un penalti a favor de Ecuador, ejecutado por Caicedo, que acumula siete goles en las eliminatorias, culminó con el primer tanto ecuatoriano en el minuto 71 y recortó la ventaja de los paraguayos. (JRU/EFE) (D)