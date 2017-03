Lluvias no detuvieron el interescolar

Con total normalidad se jugaron lo partidos del interescolar sub 10 y sub 12, en las canchas de Huizhil. Entre los resultados que dejó la jornada, en la sub 10, Pasos perdió 0-4 contra República de Ecuador, Asunción ganó 2-1 a Técnico Salesiano y Borja goleó 9-2 a Porvenir. En la sub 12, Julio Matovelle empató sin goles contra Santana, Pasos volvió a caer contra Bilingue con un 0-2 y La Salle no tuvo compasión contra Cedfi y ganó 5-0. (JRU) (D)