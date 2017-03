El catolicismo en América

Se suele poner énfasis, cuando se estudia los problemas del Tercer Mundo, en el avanzado estado cultural que se encontraban los “indios” americanos, pero no se abunda en los datos sobre quienes los sometieron.

Durante la conquista castellana al continente desde 1519, más rentable resultó incrementar el mestizaje pues el alma indígena es barroca, , y la tradición española, muy rica y variada. El calendario litúrgico satisface las expectativas de las diferentes órdenes religiosas, balancear las ceremonias que genera Dios, la Virgen o los Santos, equitativamente, dar paso a los milagros.

El catolicismo del español constituye un acto de fe sincero. Tan importante como la Trinidad es la madre del Hijo, sus apóstoles, los santos. Esto se puede verificar muy fácilmente cuando revisamos a los cronistas oficiales y oficiosos, curas y soldados; el “príncipe” de ellos,Cieza de León, es un claro ejemplo, pues sobre todo la Virgen María es invocada para asegurar el éxito de la empresa.

No solamente el peninsular, sino todo europeo está sumergido en el Renacimiento, crucial momento de la historia occidental, quizá la única que rindió real tributo a la inteligencia humana. El hombre es el núcleo del pensamiento y su teocentrismo medieval, que había hecho gala del menosprecio a la naturaleza material, desemboca en estos nuevos tiempos en una vigorosa tentación a ensalzar no sólo lo que abre el abismo que se dibuja entre él y la bestia, su cerebro, sino además lo que hay de común entre ellos, sus instintos. Para mucha gente de hoy, la Filosofía es mera especulación nacida de la capacidad que tiene el amo de la creación para ser ocioso; nosotros nos inscribimos en cambio en el grupo que considera que el pensador es el primer impulso de cualquier acción. Por este lado, en concordancia con la modernidad, si un Miguel Angel sobredimensiona la corpulencia de Adán, el cura se “alegra” de tener una compañera en la alcoba.

A pesar de que durante este mismo lapso se dividió la Iglesia merced a los inusitados planteamientos de Lutero, Calvino o Zwinglio, y de que el más radical de los reformadores, Miguel de Servet, es español, el protestantismo no se extendió a la península Ibérica, sino más bien la Contrarreforma, la afirmación del catolicismo romano,tuvo exitoso eco en la actual América Latina, debido a que quienes se deshicieron con éxito de los invasores árabes, justamente los castellanos, fueron los depositarios de una fe ortodoxa que determinó en buena medida el destino cultural de la mestiza “patria grande” nuestra. (O)

Napoleón Almeida Durán – [email protected]