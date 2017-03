No hay sanción para quienes garabatean la ciudad

Las paredes y puertas del Centro Histórico de Cuenca están llenas de rayones y garabatos, y no hay una ordenanza que establezca una sanción para quienes afectan de esta forma los bienes públicos y privados.

Efectivamente Monserrath Tello, concejal de Cuenca indicó que la Ordenanza para la promoción del arte urbano y graffitis, no genera sanciones cuando hay agresiones al patrimonio o bienes privados.

Luego de conocer esta problemática el 25 de enero pasado, la Comisión de Area Históricas y Patrimoniales, que ella preside, sugirió a la administración municipal varias actividades: primero disponer a la Dirección de Areas Históricas del Municipio de Cuenca, que de forma inmediata se genere un plan de limpieza del Centro Histórico relativo a los graffitis. Que el plan contemple diferentes etapas e inicien de inmediato las acciones emergentes.

Segundo, que los ciudadanos que han sido sancionados por infracciones de diversa índole, y que deban cumplir con trabajo comunitario, puedan hacer la limpieza y recuperación de fachadas.

Y gestionar con los propietarios de inmuebles afectados, la adquisición de pintura y otros materiales, y la contraparte municipal sería la ejecución y asesoría de la obra, entre otros puntos. (COR) (I)

Para permiso de uso de suelo, deben limpiar fachadas

Diana Piedra, directora (e) de Areas Históricas y Patrimoniales del Municipio de Cuenca, informó que desde hace 8 días, cuando se está emitiendo el permiso de funcionamiento de uso de suelo, se hace una inspección de fachadas, y se solicita al dueño del negocio, que si tiene graffitis, proceda a pintar. Paralelamente la Dirección de Areas Históricas está preparando un proyecto de mitigación con respecto al tema, el cual también contempla una posible reforma a la Ordenanza mencionada.

Monserrath Tello, concejal de Cuenca

“Otra recomendación que hizo la Comisión de Areas Históricas es solicitar al ECU 911 y EMOV, para que a través de sus cámaras, se puedan detectar agresiones al patrimonio y actuar en ese momento”.

Diana Piedra, directora (e) de Areas Históricas del Municipio

“La Dirección de Areas Históricas del Municipio de Cuenca está preparando un proyecto de mitigación con respecto al graffiti, el cual también contempla una posible reforma a la Ordenanza”.

Reclamos ciudadanos

Ay Diosito, tanto hueco

El redondel de la Chola Cuencana sigue puro huecos, a pesar de que se anunció un proceso de bacheo en esta zona. Los vehículos deben disminuir la velocidad para poder circular, lo que congestiona aún más esta conflictiva zona.

Este paso requiere un mantenimiento urgente y constante, hasta que se termine la obra del Tranvía, para mejorar algo la circulación de los automotores.

Cuida tu cabeza, úsalo

Este motociclista sí cumple con la Ley de usar casco para conducir, pero no siempre es así. Hay muchas personas que no lo usan, y no solo infringen la Ley, sino también están sometidos a un peligro constante, pues en caso de una caída, pueden sufrir graves lesiones, y el casco es justamente para proteger sus cabezas. Si usted maneja una moto, es mejor que siempre use su casco.

Heeeey, la basurita por favor

Hay muchas casas de Cuenca que no cumplen con las disposición de la EMAC de colocar las parrillas para depositar las fundas de basura, y las colocan en el suelo. Esto trae como consecuencia, que los perros rompan las fundas de desperdicios y ensucien la vía. La EMAC debe hacer más controles para exigir que se coloquen estos dispositivos plegables en todas las viviendas y así mantener más limpia la ciudad.