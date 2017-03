“Respeten los planos originales” de calle sin retorno

Un grupo de moradores de la calle Las Escondidas, ubicada en el sector de Narancay Bajo, están muy preocupados porque los profesionales que está realizando el pavimentado de esta vía, les han indicado que parte de sus viviendas y terreno serían expropiados, para ampliar una calle sin retorno del sector.

Leticia Cevallos, arquitecta amiga de la familia de Rosa Pasato, una de las afectadas, dijo que hay un plano aprobado por el Municipio de Cuenca con fecha febrero de 2017, donde se indica que la afectación a la vivienda de la hija de Rosa Pasato (Sandra Puma), sólo es de 0,90 centímetros para ensanchar la calle sin retorno, pero que ahora los profesionales que realizan la pavimentación de la calle Las Escondidas, les han indicado que la afectación a la casa será de 5,50 metros.

Similar problema tiene María Solano, porque casi la mitad de su vivienda también sería expropiada para continuar el curso de esta misma calle, al igual que el terreno de Rosa Pañi, propiedad familiar que también se vería afectada en por lo menos un lote, según indicó.

Lo que pide Rosa Pasato Murillo es que se respeten los planos originales y las demás afectadas que el Municipio considere no ampliar esta calle sin retorno, porque indican que no es necesaria y al ser sin salida, no conduce a ninguna parte.

No hay quién les informe

Hay mucha incertidumbre entre los moradores, porque los encargados de pavimentar la calle Las Escondidas, no les dan información concisa, indicaron. Leticia Cevallos manifestó que no hay autoridad que dé la cara, sólo viene el contratista y deja a los trabajadores que hagan la obra, pero ninguna autoridad nos da una solución, dijo. (COR) (I)

Detalle

Moradores piden a las autoridades de Planificación del Municipio, que se respeten los planos aprobados y que acudan al sector para conversar con los moradores sobre el tema.

Rosa Pasato

“Pido que se respeten los planos originales aprobados por el Municipio con fecha febrero de 2017, donde se indica que la afectación a la vivienda de mi hija Sandra Puma, sólo es de 0,90 centímetros”.

María Solano

“Solicitamos que el Municipio de Cuenca considere no ampliar la calle sin retorno, porque no es necesaria y al ser sin salida, no conduce a ninguna parte. Tengo también los planos de mi vivienda aprobados”.

Reclamos ciudadanos

Moradores piden atención

Este grupo de moradores de la calle Las Escondidas, ubicada en el sector de Narancay Bajo piden que las autoridades de Planificación del Municipio de Cuenca, respeten los planos aprobados. Señalan que no han conversado con ellos para hacer el ensanchamiento y prolongación de la calle sin retorno, por lo cual piden que acudan hasta el sector para poder conversar.

Deben respetar planos aprobados

Leticia Cevallos, amiga de la familia de Rosa Pasato, una de las afectadas muestra el plano aprobado por el Municipio en febrero de este año, donde la afectación a la vivienda de Sandra Puma, hija de Rosa Pasato, es de sólo 0,90 centímetros, para ensanchar la calle sin retorno.

Sin embargo, ahora los encargados de pavimentar la calle Las Escondidas, indican que la afectación será de 5,50 metros, dijo.