La alegría de la pampa mesa

En Uchuloma entregar un mediano es demostrar el cariño a la gente y la necesidad de compartir todos de la gran mesa comunitaria

Llegaban los medianos -denominados así a esas inmensas lavacaras llenas de comida calientita, generalmente comida tradicional andina- para luego extenderse en la base del mantel largo o pampa mesa.

Las mujeres cargaron el mediano en la espalda. Dentro de un cesto de duda o envueltos con dos, tres manteles, así llegan los pozuelos de sustento o alimento. La envoltura o el cesto permitían mantener la temperatura caliente.

Papas, mote, carne y cola, son los componentes de un mediano. “Yo mismo hago todo, hijos que van a ayudar nada, más que a comer”, decía María Dolores Montero, orgullosa de haber preparado sus alimentos para el carnaval comunitario.

Cada familia llevaba su mediano. Muchas canastas se veían por momentos allí en el piso esperando entregarse al principal de la comunidad, que es quien recibe y da paso para tenderla en el mantel blanco, en plena pampa. Todas las mujeres saben que el gran plato de alimentos se sustenta en el principio de compartir, pero cada una de ellas tiene una forma de preparar. Las recetas son como los genes, pueden ser iguales pero ninguna se repite.

Los testimonios pueden parecerse pero de igual manera no son iguales. “Yo traje motesito para compartir en el mantel largo. A las cuatro de la mañana me levanté a cocinar el maíz, de verdad no da pereza levantarse temprano, más bien da alegría porque es para la fiesta del carnaval”, aseguraba la cholita que vestía de pollera, blusa y un elegante paño. (REM) (I)