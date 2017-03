Dignidad de los generales

Salvador Pesántez – [email protected]

Cuando la desesperanza abruma la existencia en viendo tanta felonía de hombres e instituciones, representadas por pérfidos y embusteros al servicio del patrón y la demanda de su plenitud orgiástica, un hálito de esperanza nos llega al advertir actitudes éticas, morales y de entereza de gente que dignifica su nombre y a las entidades que encarnan.

Entre ellas están organizaciones sociales, el periodismo independiente y las FFAA que han dado demostraciones de seriedad y honradez a las funciones a ellas encomendadas. Las FFAA son honra y prez del Ecuador, ellas, salvando periodos históricos nefastos y aislados, en donde fueron cómplices de ignominia, cumplieron a cabalidad con su misión de precautelar la seguridad nacional de intrusión externa y de atropellos internos a los derechos de los ciudadanos y de la Constitución.

Las irregulares en las elecciones fueron tan evidentes, que los dos bandos en disputa regañaron del proceso electoral por fraudulento. Para que no se consuma el fraude, el Comando Conjunto se puso en alerta roja. Pero tuvo su costo: “antes que sea tarde” se decapitó al máximo Comandante del Ejército, Gral. Luis Castro Ayala, quien se fue exhortando a los soldados a que “continúen brindando seguridad al proceso electoral, para que se respete la sagrada voluntad del pueblo ecuatoriano” y “… a no dejarse seducir por la corrupción y jamás vender sus conciencias a ningún precio” ¡Más claro, ni el gallo de la catedral!

De otro lado, el Gral. Paco Moncayo, hombre serio, de formación íntegra y de rectos antecedentes, tomó su decisión política. En contra de la posición blandengue de la Directora de la ID, mujer sin carisma ni liderazgo, que reeditó la escena de Pilatos, al sospecharse sobre dudosas asesorías y patrocinios jurídicos de su esposo a la Celec, el ex presidenciable manifestó: “Lasso representa el neoliberalismo que tanto daño ha hecho, pero hoy es un mal menor y necesario para recuperar la democracia. No hay otra forma de salir de Correa que votando por Lasso. No queda más, yo no me voy a lavar las manos diciendo por ninguno”. ¡A todo señor, todo honor! (O)