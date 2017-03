Los delincuentes se pasean por delante de la ley

El terminal terrestre cuenta con 11 guardias de seguridad privados, contratados para cuidar de la seguridad de los ciudadanos, sin embargo, las cosas siempre han marchado mal y ahora se han intensificado las molestias, puesto que son muchas las personas que presentan su malestar por no sentirse protegidos de parte de éstos y la policía.

“El otro día, en la noche un chico me quiso mandar mano, yo me defendí a pesar de que estaba sola, sin embargo no hay quien nos vigile, no hay nada, a pesar de que nos ponen los policías, ellos pasan sentados chateando y no ven por la seguridad del resto” afirmó una de las comerciantes del sector.

Así también, indican que donde mayor concentración de delincuencia hay es en las afueras del terminal, pero que en un tramo entre el parqueadero de los taxis y los restaurantes, a partir de las 17:00 las cosas empiezan a tornarse grises, puesto que a esa hora empiezan a ingresar los bandidos a cosechar lo ajeno.

“Hace tres días hubo un problema de que unos ladrones han perseguido a unos pasajeros y les han atacado con cuchillos porque ellos no se han dejado robar; escuché que los guardias estaban presentes pero que estaban ‘bien gracias’. Acá la policía no viene, solo entra cuando necesitan llamar por teléfono o hacer recargas, es lo único que ellos hacen” comenta una indignada ciudadana.

A decir de los comerciantes, los fines de semana es cuando más se evidencian estos ataques, incluso indicaron que personas que están en silla de ruedas, intentan agredirlos. “A veces cuando la gente grita vienen los guardias pero siempre pasan adentro” indican a la vez que afirman que el problema no solo son los robos, también hay presencia de microtráfico. (LCH)(I)