Cráteres en la vía Ricaurte-Ochoa León

La vía Ricaurte-Ochoa León está en malas condiciones, especialmente en algunos tramos, donde el asfalto se ha hecho huecos y con la lluvia se han convertido en charcos.

Hay sectores más dañados como en la ciudadela Los Capulíes del Municipio de Cuenca, en el Barrio San Miguel y otros más.

Esta vía no tiene veredas y tampoco hay cunetas para la circulación del agua lluvia, que según se pudo ver, podría también ser la causa para el deterioro de la calzada.

Otro problema de esta vía es que tiene muchos rompe-velocidades, pero no están pintados y la mayoría tampoco tienen señalización, lo que puede causar accidentes, porque los vehículos no están advertidos y no bajan la velocidad.

Una moradora de Ochoa León dijo que al circular por esta vía, los vehículos se destruyen por tanto hueco y además cuando van a altas velocidades, salpican el lodo a los transeúntes, en estos días de lluvia.

Otra vía de tierra que está en pésimas condiciones es la que va a la unidad educativa Dora Canelos, debido a que tiene muchos huecos y es muy angosta.

Esta moradora contó que hace días hubo un accidente, ocasionado por una volqueta que circulaba a alta velocidad, y el golpe del viento tumbó al suelo una estudiante y le causó heridas en su cuerpo, por la caída.

Por ello, solicitó que los conductores no circulen tan rápido, porque suceden este tipo de accidentes.

También pidió que en esta época de campaña electoral, las autoridades atiendan este pedido de arreglo de las vías de Ochoa León.

No tienen alcantarillado

Otro problema es que no tienen alcantarillado, y según Marcelo Alvear, morador del sector, les indicaron que la obra se hará próximamente.

Lo que sí pidió es que si hacen estos trabajos, dejen la vía en buen estado, porque al hacer el alcantarillado en la vía Patamarca-Ochoa León, quedaron huecos en la calzada. (COR) (I)

Detalles

Una moradora dijo que últimamente se han dado robos a las casas, por lo que pidió ayuda a la Policía con más seguridad.

Otro morador solicitó que no se boten escombros a la quebrada del sector de ingreso a Ochoa León, porque ya se desbordó en una ocasión.

Diga usted

Marcelo Alvear

“Si Obras Públicas hace el alcantarillado en la vía Ricaurte-Ochoa León, pido que cuando culminen los trabajos, dejen la vía bien asfaltada y no llena de huecos como está la Patamarca-Ochoa León”.

Miguel Angel Guamán

“Solicitamos mejor alumbrado en la cancha pública de Ochoa León, porque al momento no tiene un buen servicio. Hay personas que vienen a tomar en este sector, por lo que hace falta un mayor control”.

Reclamo ciudadano

Casa, guarida de delincuentes

Esta casa de adobe que es patrimonial está sin uso, y según indicó un morador es guarida de delincuentes y “fumones”, lo que causa inseguridad a los moradores de este sector de Ochoa León. Sería necesario que se intervenga en este bien inmueble para asegurar sus ingresos, repararla y darle alguna utilidad en beneficio de los moradores, para que no se utilice con malos fines.

Venden trago a toda hora

Una pobladora de Ochoa León indicó que una tienda de este sector se vende licor a toda hora, a personas jóvenes y adultas, lo que contribuye a la inseguridad del barrio.

Se pide a las autoridades de control que hagan operativos para que verifiquen la realización de esta actividad, que perjudica a la juventud que se hunde en el vicio del alcohol. Este problema se da también en varios sectores de Cuenca.