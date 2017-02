Piden orden en parqueo, fuera de unidad educativa

En el barrio la Gloria está ubicada la unidad educativa Remigio Romero y Cordero y los moradores

indican que hay problemas con el parqueo de vehículos de los padres de familia que vienen a dejar y recoger a sus hijos y que se ubican en cualquier lugar, sin orden.

Daniel Buestán, propietario de una mecánica ubicada en la calle Esmeraldas indicó que algunas veces ha tenido el problema de que los vehículos se estacionan frente a la puerta de su local, impidiendo el acceso y salida de su negocio.

Sugirió que los directivos de la Unidad Educativa deben establecer un lugar adecuado para el estacionamiento de carros de los padres de familia, porque la calle Esmeraldas es muy congestionada, y esto dificulta más el tránsito. Al otro lado de la unidad educativa, junto la entrada de la cancha de la Gloria, hay una vía menos transitada, y dijo que quizá se podía habilitar una puerta de la institución para salida y entrada de alumnos, y que en este espacio se parqueen los vehículos con mayor facilidad.

También se quejó de que hay mucha basura en la calle Esmeraldas y Unidad Nacional, y que los miembros de la EMAC no acuden con frecuencia a limpiar las vías a esta zona. En su caso, él limpia el frente de su negocio, pero al lado de la unidad educativa, se pudo ver mucha basura en la calle.

Cancha en mal estado

Edgar Alvarez, otro morador del barrio La Gloria se refirió en cambio al estado de la cancha del sector, que al momento está sin llano y llena de lodo.

Aquí entrenan los jugadores del Deportivo Cuenca, según indicó, y los fines de semana la cancha es ocupada por moradores y personas de otros sectores que acuden a hacer deporte.

Piden arreglo

Es necesaria la siembra de césped y el adecentamiento de esta cancha de uso popular, porque al momento está en mal estado.

YO me quejo

Creemos que es necesario…

Fernando Quinde

“Es necesario que miembros de la Policía hagan rondas continuas por el barrio la Gloria, porque desde las 21:00 en adelante es muy peligroso para los transeúntes y para quienes tenemos negocios por la zona.”

Katherine Japa

“Los Agentes de Tránsito de la EMOV deben estar presentes en horas pico en la avenida Unidad Nacional y Esmeraldas, por donde cruzan niños de la unidad educativa del sector, porque esta vía es muy peligrosa”.

Charcos de agua

Esta caminera del parque Los Andes está llena de agua lluvia, que no tiene por donde desfogar. Los transeúntes deben caminar por el césped, para no mojarse. Se debe realizarse un sistema de drenaje de aguas lluvias para que no se empoce el agua, e incluso con el tiempo se dañen los trabajos realizados en este espacio recreativo por parte del Municipio de Cuenca.

Aniversario Mercado 27 de Febrero

Este viernes 24 y sábado 25 de febrero, se va a celebrar el aniversario del Mercado 27 de Febrero, con una variedad de actividades.

Se tendrán danzas, eventos deportivos, show boxístico y la presentación de Anita Lucía Proaño, el sábado a las 16:00.

También la elección de la Reina del Carnaval será el sábado a las 14:00, en la plazoleta del mercado, informó Luis Jarama, coordinadora de la Directiva del Mercado, quien invitó a la ciudadanía a participar de estas fiestas.