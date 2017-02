OPTIMISMO ECUATORIANOS…

Las últimas elecciones que hemos vivido el día domingo del presente, prendaron de optimismo para nuestro pueblo y oferta de mejores días para nuestra patria. En orden casi absoluto en el que se desenvolvieron, la respetuosa actitud generalmente observada por las autoridades, la civilizada actuación de los diferentes movimientos y partidos políticos en competencia cívica, todo ello nos da una opción de esperanza y de mejores días.

Algunos de los buenos mandatarios como Abelardo Montalvo, Carlos Julio Arosemena Tola Galo Plaza Lasso, establecieron en este país la libertad del sufragio, dirigiendo elecciones nacionales en forma impecable, permitieron que el pueblo ecuatoriano se manifestase en toda su plenitud y eligiese a quien favorecía su esperanza. La CNE establecen en el Ecuador la confianza de los electores y alentaron al pueblo a confiar en las urnas para cambiar su destino, frente a esta actuación constructiva, liberadora de la incertidumbre y del cuartelazo. El sufragio ha sido favorable Al Señor Lenin Moreno quien podría entrar en la primera vuelta y si esto no sucediere habrá una segunda vuelta con el Señor Guillermo Lasso, esta es la hora de la democracia ya no existe la conjura de los sables la libertad política tiene que dar gran paso hacia la justicia social, solo la independencia económica y la justicia social aseguran la libertad política. Hoy en el Ecuador en lo único que se piensa es en el Ecuador. Hay que ser demócratas sinceros y convencidos, entre la verdad y la mentira no hay término medio. Pueblo ecuatoriano es el momento de tomar la bandera de la patria de esta patria que vive en democracia, practiquemos todas las virtudes de que somos capaces, unámonos y ayudémonos en nuestros momentos difíciles ya que únicamente así podremos obtener jerarquía moral y espiritual a que tenemos derecho. (O)

Leónidas Márquez Palacios – [email protected]