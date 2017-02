Hasta el día de hoy nadie ha podido con ellos

En uno de los callejones cercanos a la iglesia central de Ricaurte, se “concentra la delincuencia” según manifiestan algunos moradores del sector.

Ellos indican que las personas que realizan este tipo de actos son conocidos, viven en ese sector y hacen de las suyas “en las narices” de las autoridades locales. “No hay nadie que haga algo para parar esto. Ahí entran y hacen de todo” comenta un morador indignado, el que se reservó de dar su nombre para evitar inconvenientes. Él indicó haber visto a personas haciendo actos inescrupulosos en este espacio.

De acuerdo a la mayoría de los comentarios que se pudieron receptar en la visita, resulta penoso concluir que la gente de la zona tiene miedo y por ello les resulta difícil hablar del tema. Los únicos datos que pudieron facilitarnos es que se trata de individuos que además de robar, golpean a las víctimas y son conocidos como “los gemelos”.

El Teniente Político de la parroquia, Jorge Rodas, confirmó esta percepción al indicar que existe y se tiene conocimiento de personas que están dedicadas al micro tráfico y que se dedican a delinquir. “El problema es que la gente no colabora. Digamos, le roban su celular y la policía le pide que vaya a hacer la denuncia y la persona solo se queda diciendo que quiere recuperar su celular pero no quiere hacer la denuncia, entonces depende de la gente que no quiere colaborar en ese asunto”, indicó Rodas.

Así también, indicó que se ha enviado oficios para que la Guardia Ciudadana apoye en la tarea de cuidar por el bienestar de los ciudadanos. “Lo que pedimos es que nos colaboren en las horas pico que son las 19:00 y a medio día cuando salen los estudiantes de los colegios”, indicó. (LCH)(I)