LAS DEMENCIAS

Las demencias son enfermedades ocasionadas por degeneración de las células nerviosas y las que causan mayor dependencia, siendo cada vez más frecuentes en nuestra población adulta mayor, que lo aceptamos como algo “normal” que no requiere de ninguna intervención, y lo que es más preocupante, la carencia de políticas específicas para su atención, conociendo que se necesita de una trato especial y especializado, a sabiendas que es una enfermedad que repercute en la familia y la sociedad en general. La más frecuente es la Enfermedad de Alzheimer, caracterizada por alteraciones de la memoria y otras capacidades mentales, con grave repercusión en el aspecto físico que lleva a la incapacidad total con dependencia; va minando lentamente desde lo físico, psicológico, económico y social; suele durar un promedio de 10 años, siendo incurable y terminal. Se desconoce la causa sin embargo tiene una relación con la mayoría de edad. El tratamiento se enfoca a lo paliativo y se insiste en lo preventivo relacionado con una adecuada alimentación, ejercicio físico y entrenamiento de la memoria.

Lo paradójico de las demencias y específicamente del Alzheimer es de que estando presente no lo aceptamos o no lo queremos aceptar y por ende intervenir. En Ecuador se estima que existen 80.000 personas con esta enfermedad y que entre el 5% al 8% de la población mayor de 60 años sufre demencia en un momento determinado. Según la OMS, la demencia afecta a 47.5 millones de personas en el mundo. Y lo que más llama la atención es de que en el Ecuador no existe ninguna institución pública que se preocupe por estos enfermos, por ello desde esta columna arengamos de que es hora que el Estado a través del Ministerio de Salud Pública u otro estamento público, se preocupe de estos seres humanos que por el hecho de ser dementes no dejan de ser seres humanos. Hoy por ti mañana por mí. (O)

Hugo Lucero L. – [email protected]