A la comadrita le gusta el carnaval

Mariana de Jesús Domínguez es la Comadre del Carnaval 2017. Ella es una mujer bella, tez blanca, ojos claros, de piel lisa, parece que para ella los años no pasan.

En el barrio Cristo del Consuelo todos la conocen como una mujer con características de liderazgo. Para todos es una luchadora. Su historia de trabajo por el bien común tiene trayectoria. Años atrás hizo muchas gestiones hasta conseguir un puesto donde las mujeres de Cristo de Consuelo comercialicen las verduras, allá en el mercado de El Arenal.

Mariana es una mujer emprendedora. Enviudó hace 22 años. Sus hijos quedaron pequeños y sola ha tenido que defenderse en la crianza y educación. Dura ha sido la vida de la mujer, que enfrentó el presente con seis hijos, todos jóvenes. “A la persona humilde y sencilla, Dios bendice, Dios ayuda”.

Viajera, así es la Comadre del Carnaval 2017, quien ha recorrido una parte del cono sur de esta América, se fue por Perú, Bolivia, Chile.

Mariana sabe muchas cosas. Sabe emprender, luchar, pedir, dar, organizar y liderar una causa.

¿De cómo llegó a ser Comadre 2017? Es una historia corta pero profunda. Un día de febrero, hace no muchos días, llegó un sobre con la invitación para participar de la iniciativa municipal de elegir a la Comadre del Carnaval 2017. La misiva se entregó al párroco quien convocó a las mujeres del lugar, esas mujeres por unanimidad impulsaron la candidatura de Mariana.

En una entrevista la comadre cuenta su vida, sus experiencias, su gusto por el carnaval.

¿Le gusta el carnaval?

Sí me gusta, pero no soy amiga de mojarme mucho, me da frío. A mí no me gusta el agua fría pero el jueves jugaré y estaré junto a Fausto Miño, que es el compadre.

¿Ser una comadre implica una gran responsabilidad?

Es una gran responsabilidad. Todo empieza con el ejemplo que uno tiene que dar como madrina para que no se vayan por caminos equivocados. Al ahijado se le enseña con el ejemplo, hay que demostrarles a ellos lo que es el respeto, el ser culto, tratando siempre de ser una guía.

¿Cómo se prepara una comadre en carnaval?

Nos reunimos en familia. Unos invitan el domingo, otros el lunes, y el martes es en mi casa. Aquí preparamos de todo, hay que invitarse de lado y lado. Uno se prepara mucha comida. Hacemos dulce de higos, de duraznos, a medio día se sirve el mote pata, en la tarde un caldo de gallina y cuy con papas. (REM)(I)