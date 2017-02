Muy tarde la voluntad

Cuando todavía el ambiente electoral sigue fresco después del fin de semana, las conclusiones empiezan a salir como respuestas obvias. Es que nunca faltan los buenos estrategas –típicos de nuestra cultura- que después de la guerra, aparecen diciendo el famoso “yo si dije”.

El domingo, cuando apenas algo se sabía los primeros datos del Exit Poll, los dos primeros candidatos decidieron festejar ante el asombro de los que veíamos desde afuera la fiesta. Al menos yo no entendía si esos datos –tan ajustados- daban para festejar.

Pero lo que más me llamo la atención fue la intervención de Lasso. Aparte de asegurar estar en la segunda vuelta, me sorprendió su discurso conciliador, donde invitaba a la oposición a unirse todos contra el enemigo común. Y no voy a juzgar el acto de unirse, solo me parece pertinente cuestionarse si acaso esa voluntad no llegó tarde.

Da la impresión que esta primera vuelta fue vista como una especie de primarias de la oposición. Yo no sé si nuestro país este para correr esos riesgos políticos hoy, aunque pensando tal vez, los intereses personales estaban por encima. Sea lo que sea, todo es cuestión de tiempo. (O)

Juan Diego Domínguez Duran – [email protected]