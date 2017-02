Millennials: Llegaron para quedarse

Hemos oído hablar de ellos, están en todos lados, nos rodean, esta generación de personas nacidas entre 1984 y 2004: los millennials. Estos se identifican muy poco con la manera en que los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964, han decidido etiquetarlos. En el 2013, la renombrada revista Time decidió colocarlos en su portada y describirlos como la generación yo, yo, yo (“The Me, Me, Me Generation”). Los describen como perezosos narcisistas que todavía viven con sus padres. Sin embargo, no todo está perdido, continúan explicando las razones por las cuales seremos la salvación de la generación anterior.

Al parecer, sus habilidades con las redes sociales y la tecnología en general serán tanto su salvación como su perdición. Su gran potencial para el manejo de la tecnología y para crear nuevas tendencias es lo que más les llama la atención a los empleadores. Sin embargo, muchos jefes de recursos humanos y reclutadores los catalogan como trabajadores precarios. ¿Por qué razón? Al parecer, su apego a las redes sociales los convierte en personas ególatras en busca de la aprobación de la mayoría. Esto también significa que saben sacarle provecho a las mismas y que saben lo que conviene o no publicar para hacerlos ver mejor. ¿Quién dice que no pueden hacer lo mismo por una marca de ropa o incluso una firma de abogados?

Para la generación anterior, aquella que tuvo que esforzarse hasta a nivel físico para obtener su actual puesto de trabajo, los millennials quieren todo en bandeja de plata y siempre buscan la vía más rápida. Quizás esto no sea necesariamente algo negativo. El hecho de utilizar la tecnología a su favor para lograr una rapidez que antes no estaba allí y así lograr mejores resultados es definitivamente su punto fuerte. Quizás es hora de que sus jefes se abran un poco más a sus ideas para así poder adaptarse mejor a estos tiempos. Caleb Melby, columnista de la revista Forbes, no lo pudo haber expresado mejor: “En lugar de estancarse en el tema de nuestra juventud y preguntarse sobre cómo podemos ser más compatibles en las responsabilidades que requieren de nosotros las empresas, convoco a que se abra el trabajo a propuestas innovadoras. Intégrennos correctamente y nosotros, los millennials, pondremos a bailar a sus empresas”.

Esta nueva generación no solo puede influenciar a una empresa en el aspecto tecnológico, también son capaces de aportar a la parte estética del ámbito laboral. El espacio de trabajo ha venido cambiando exponencialmente en los últimos años, haciendo de las oficinas de hoy en día un espacio abierto perfecto para mejorar la comunicación entre los empleados y crear un ambiente más agradable. La creación de áreas para socializar como la cocina/comedor o una sala de descanso son ideas completamente ideales para mantener a tus empleados satisfechos y para aumentar su rendimiento en el trabajo.

Según un estudio realizado por Universum Global, en el año 2020, los millennials formarán el 50% de los trabajadores, mientras que en el 2025, representarán el 75% del total de la fuerza laboral mundial. Si en cuatro años más de la mitad de la fuerza laboral estará compuesta por millennials, es hora de ponerse a trabajar y empezar el proceso de transición ya que el tiempo pasa volando.

Lic. Vanessa Fardi / NEUVOO

[email protected]