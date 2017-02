Mensaje a los candidatos.

Independientemente del resulto del día domingo en las elecciones, tengo que decir algo que es justo y necesario, y no es nada contra nadie, más bien a favor, sí, a favor de todos los y las valientes en esta campaña, los candidatos.

Estas palabras van dedicadas a estos individuos que están trabajando desde hace meses, caminando el país, madrugando y acostándose muy tarde, los que están haciendo falta en casa, los que no pueden corregir los deberes de sus hijos, los que no pueden ir al cine con su pareja, los que no pueden visitar a sus abuelos o tíos los fines de semana, no van al estadio, los que no pueden tener una cena romántica con su pareja, aquellos que exponen su pellejo a críticas, insultos, agravios y hasta calumnias, y lastimosamente no solo se exponen ellos, sino exponen a inocentes, sus hijos, sus padres, sus familias.

Las intenciones de llegar no las sabremos nosotros los votantes, eso queda en el fuero interno de cada candidato, pero para mi, ellos merecen un aplauso y de pie, por su coraje, por su desprendimiento, por trabajar duro y tratar de entender los problemas de las comunidades, de colectivos, y ciudades, por dejar su trabajo particular y dedicarse a gastar sus recursos para conseguir un objetivo, sobre todo por dejar la comodidad de la crítica y decidirse a marcar la diferencia, gracias por ser actores y no espectadores de los cuales tenemos demasiados, gracias por ser proactivos.

Sé que muy pocos lo lograran, muchos caerán en el juego de siempre, no creo que se corrompan, pues quien es integro lo es toda la vida, siempre, no solo a ratos, por eso mismo hay que escoger bien, tomarse el tiempo necesario para indagar, investigar y comparar, puesto que no es la política la que hace al candidato convertirse en ladrón, es tu voto el que hace que un ladrón sea un político, sea una autoridad.

Hay una gran verdad, los políticos son el reflejo de la sociedad en la que viven, así que si quieres cambiar la realidad, cambiar la política que te disgusta, dejémonos de criticar y actuamos, es fácil ver al toro desde los lejos, dejemos de ser meros espectadores y seamos actores. Nadie cambiará nuestro futuro sino solo nosotros mismos. Señores y señoras candidatos y ganadores de las elecciones recientes, esta columna estará atenta a que cumplan con sus ofertas, estaremos muy pero muy pendientes. (O)

Galo Cárdenas – [email protected]