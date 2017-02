OPORTUNISTAS Y ELECCIONES…

Aquí tienen ustedes un bailarín que da vueltas sobre sí mismo, como un trompo: es la viva imagen del oportunismo. Y el oportunismo fenómeno en cuadro creciente, es uno de los imponderables más importantes con que tienen que contar los políticos, tanto los de la izquierda como los de derecha. El oportunismo, o sea el creciente impulso de “apuntarse a quién va a ganar” es cada vez más general entre nosotros y su crecimiento, la caudalosa multiplicación de los oportunistas no obedece al crecimiento de la maldad en los seres humanos, si no a un fenómeno que merece ser atentamente estudiado y que está condicionado por la injerencia cada vez mayor del Estado en la vida de los ciudadanos y en la marcha de los negocios.

O sea dicho en otras palabras, que cada año hay en este país menos independientes y quienes dejan de serlo no es porque, presas de súbito ataque de responsabilidad cívica, ingresen a un partido político, sino porque temerosos de que su profesión los naufrague o su negocio se los quiebre. Hasta hace poco se podría decir que el artesano, el médico el abogado el dentista el gran industrial, el banquero el comerciante importador eran absolutamente independientes, siempre se escuchaba estas frases, gracias a Dios me está yendo tan bien en el negocio que no necesito nada del gobierno, ahora todo esto pertenece al pasado ¿por qué? Simplemente que el gobierno ha conseguido meterse profundamente en todos los resquicios de la vida de los ciudadanos. El oportunismo es ahora más grande que nunca, el oportunismo se extiende en todos los medios nacionales y así es como los hombres, los hombres visibles, comienzan a dar vueltas como cualquier bailarín. Un gran amigo mío periodista, ha dirigido la perinola como símbolo de nuestro tiempo. Doloroso es ello, pero tiene mucho de visión salvajemente realista. En busca del buen apunte, vamos a ver en estos días de las elecciones, dar vueltas como bailarín o como una perinola. He aquí, pues, una grave imponderable que deberán pesar los políticos. Quien cree, desde un comienzo la decisión de un triunfo seguro, indudable, será el candidato que se lleve la enorme fuerza que significa el oportunismo creciente… (O)

Leónidas Márquez Palacios – jmnetcuenca@gmail.com