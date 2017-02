¡Viva la campaña!

Salvador Pesántez – edsapeto@yahoo.com

Qué lindas que son las campañas electorales, quisiera que jamás terminen, o que por lo menos sean más seguidas; no tanto por aquello de que sustentan la democracia, cuanto porque su comportamiento es generoso. ¡Qué cortesía la de ellos! ¡Qué amabilidad derrochan! ¡Sus risas y sonorizas contagian felicidad! Recién nomás pasó enfrente de mi residencia algunos postulantes y qué alegría hablarles de bis a bis: ¡Hola Paco! ¡Qué tal Cinthya! ¡Cómo te va Iván! ¡Lenin: vamos ñaño! ¡Guimo, bien por ti! ¡Carajo, dale Patricio! ¡Dalo, no te ahueves! ¡Washo, hazme quedar bien! Todos abrazan fuerte a todos, todos desgastan sus labios en ajenas o al menos en mejillas extrañas.

¡Qué felicidad, amigos! No sé si a ustedes les pasa también igual con quienes tienen las manos abiertas, sus mentes sutiles y corazones palpitantes de amor por el pueblo. Ya quisiera tener el poder mágico de votar por todos ellos, pues ninguno me ha hecho un mínimo gesto de desprecio. Comen con las manos en el mercado o en la calle, se ponen poncho y montan a caballo, alzan niños sin importar que el trasero este sucio, sus brazos están desgastados de tanto cercar al prójimo, quizá más desgastado que el eje de mi carro modelo /80.

Es de imaginar su trabajo agotador; casi no duermen, no tienen tiempo para sus hijos y menos para sus esposas, pues a éstas las sustituyen por miles a quienes las besan y acarician sin contemplaciones; ni se diga de la dama que hizo inclusive circular una foto en traje de baño de su edad primaveral… ¡Uy!, mejor no quiero ni acordarse, a fin de no alborotar las sustancias que emanan del sistema endocrinológico respectivo.

¿Por qué culpan de vago y estafador al motivador-candidato? Doy fe haberlo visto en el Carlos Cueva Tamariz hacernos reír, sin costo alguno. Entre chiste y chiste, loaba insistentemente al social cristiano Carlos Falquez Batallas, mientras ironizaba al presidente socialista del s. XXI. Me quedé abrumado de su monserga jocosa, pero llegué a abandonar sus alocuciones al oír idénticos repertorios en todo tiempo y lugar. (O)