¡Le rompió la nariz porque no quiso moverse!

Había estacionado su Datsun 1200 en la esquina de la calle Trinidad y Tobago para que su esposa compre naranjas en la Feria Libre, cuando de pronto, según testigos, un hombre le dijo que no podía estacionarse allí porque el espacio estaba destinado para su negocio. El chofer, que tenía en sus brazos a su hijo, respondió que no porque era un lugar público y recibió un puñetazo.

La policía y paramédicos fueron alertados de este suceso. Cuando llegaron al lugar, el agresor había huido, y una evaluación preliminar del agredido –de aproximadamente 30 años– determinó que tenía la nariz rota.

Las personas que vieron la agresión explicaron a los familiares del golpeado que la persona que le dio el golpazo está acostumbrado a reclamar por un “espacio que no es de él”. La Policía Nacional se acercó al supuesto lugar donde el hombre trabajaba, pero los dueños del local no dieron mayores detalles, y aseguraron que él no se encontraba allí. (AWM) (I)

No hay cómo parquear

Las personas que estuvieron presentes dijeron a diario Late que se debe controlar más a los negocios que utilizan los parqueaderos controlados por la EMOV. “Los miércoles mucha gente viene a la Feria Libre a realizar sus compras, y la mayoría de veces no hay espacios para los vehículos porque los negocios ponen en la calle conos, como si fueran de ellos. Este tipo de agresiones se debe evitar. No podemos ponernos a pelear”, dijo una ama de casa.