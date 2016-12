Feliz Año 2017

Felices fiestas y un abrazo

Mucho se preguntan cómo quienes no precisamente profesan el catolicismo festejan la navidad al igual que quienes si entienden esas cosas del adviento, la cuaresma y la pascua. La navidad es abrazos con los tuyos, es aprovechar la fecha para reencontrarte con los que hace tiempos no veías, navidad es acordarse de los que no […]