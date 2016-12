Ofrecimiento de parqueadero quedó en palabras

Un sitio ubicado en la calle Miguel Ullauri, sería el parqueadero del mercado 10 de Agosto. Sin embargo, el lugar está definido, pero aún no han iniciado los respectivos trabajos.

“Tenemos el ofrecimiento del señor alcalde, en la última reunión nosotros expusimos que el Municipio no puede darse el lujo de tener un sitio botado a pocos pasos del mercado, y las amas de casa sin tener un pequeño espacio para parquear sus carros, eso no puede seguirse dando y nosotros queremos soluciones, así el Municipio no pueda, que nos entregue a nosotros en arriendo”, comentó Rogelio Brito, comerciante del mercado.

Resaltó además que el ofrecimiento ha sido en varias ocasiones, “ya ha pasado un año y nada, porque quedaron en realizar este año. En el informe que pasan los directores departamentales dicen que el parqueadero ya está, pero nosotros no sabemos dónde está”.

El comerciante mencionó que en la administración anterior ya habría quedado todo listo para la implementación del parqueadero, “presupuesto, estudios… solamente estaba por ejecutar, pero así es la política solo ofrecimientos”.

Por su parte, Eduardo Bustos, inspector del mercado, comentó que aún no conocen una fecha exacta para el funcionamiento del parqueadero, “ese tipo de ofrecimiento por parte del Municipio lo maneja estrictamente la Dirección de Mercados”, dijo.

En cambio, Nino Vintimilla, director de la Unidad de Mercados y Ferias, recalcó que el proyecto está listo y únicamente esperan la certificación de financiamiento,.

“Es una plaza de tres pisos de parqueo, se prevé para 72 vehículos, mientras tanto hemos tomado contingencias como el parqueo tarifado rotativo”. (MAA) (I)