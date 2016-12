BRAD Y ANGELINA TERMINARON POR CULPA DE ESTAS DOS MUJERES

El divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie ha sido todo un escándalo, debido a que la actriz ha tratado a toda costa de desacreditar al galán de Hollywood. Sin embargo, ahora surge nueva información relacionada con las causas de la separación, estos reportes señalan que dos mujeres fueron parte de los motivos del rompimiento.

De acuerdo con The Sun, dos de las mejores amigas de la ganadora del Oscar, Arminka Helic y Chloe Dalton, influyeron notablemente en su relación amorosa, a tal grado que el ex esposo de Jennifer Aniston las llamaba “las brujas”. Detalló que Brad no tenía ningún problema con la cercanía de su mujer y sus amigas, pero que meses atrás le comenzó a molestar porque creía que se entrometían.

Jolie y Pitt se divorcian “Susurraban todo el tiempo, y en el momento en el que alguien entraba a la habitación, se quedaban calladas”, Brad terminó por odiar esa situación y sobre todo que Angelina prefiriera pasar tiempo con ellas que con él y sus hijos.