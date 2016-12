Ibargüen, elegida la mejor en Colombia

La campeona olímpica de salto triple, Caterine Ibargüen, proclamada como la mejor deportista del año en Colombia, manifestó que el récord del mundo es una ilusión que no le quita el sueño, al referirse a la única asignatura pendiente en su carrera deportiva.

“El récord del mundo es una ilusión, no me quita el sueño, no le pongo ningún lugar, aunque lo trabajaré, pero mi más grande anhelo para 2017 va a ser el Campeonato Mundial”, dijo Ibargüen.

Río de Janeiro

Ibargüen, que ganó la medalla de oro en el salto triple de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con un registro de 15,17 metros, se prepara para el Mundial de atletismo que se disputará en Londres del 5 al 13 de agosto de 2017. (EFE) (D)