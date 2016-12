Recomiendan apagar luces navideñas en momentos innecesarios

Para esta época navideña, varias personas deciden colocar luces y adornos navideños en su hogar, unas más que otras, pero, cabe resaltar que el ahorro de energía eléctrica en esta temporada es importante. Además de que el consumo se ve reflejado en las planillas.

El Municipio de Cuenca, en días anteriores, encendió la ciudad con un gran nacimiento en la plaza El Otorongo, figuras navideñas y alegorías en varios espacios públicos, uno de ellos en el trayecto del río Tomebamba (av. 12 de Abril), todo esto por el costo de 160.000 dólares, lo que para algunos ciudadanos es agradable y para la gran mayoría un “gasto innecesario, la ciudad no está para invertir en esas cosas, no nos sirve, era suficiente con el nacimiento, hay trabajos urgentes por hacer…las luces de olas en el Tomebamba están de sobra, porque no se ven bien y además hay falta de agua”, comentó Gerardo Villa, estudiante de la Universidad de Cuenca.

Recomendaciones de ahorro

Juan Ugalde, director de distribución de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, recomendó utilizar energía pero no desperdiciarla, “no hay problema de que se utilice, pero hay que ver primero el uso suficiente de la energía y la seguridad de las personas y de viviendas”.

Recordó que debe utilizarse en momentos que sean necesarios, y luego apagarlos.

“No sólo los árboles y luces navideñas, sino también las luces de la casa, lo que queremos es que no se desperdicie, otra alternativa es utilizar focos o luminarias eficientes y ya no incandescentes, que sean tipo Led, en donde el consumo es reducido pero también tiene una duración mucha más larga”. (MAA) (I)

Reporte de caudales

Según información de ETAPA EP, hasta el cierre de esta edición, los caudales eran: Tomebamba, 0.28 m³; Yanuncay, 0.58 m³; Tarqui, 0.28 m³; y, Machángara, con 1.84 m3.