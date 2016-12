TRAVESÍA DE FISGÓN

CURAS LETRADOS.- No son pocos los sacerdotes que dejaron de coger limosnas y rondar por los bancos para dedicarse a su misión evangélica, a la investigación, la historia y la hermenéutica. En la Curia Arquidiócesis de Cuenca tenemos varios, entre ellos al doctor Bolívar Jiménez Álvarez, profesor universitario y autor de varios textos. El último es un folleto de 130 preguntas y respuestas sobre la Biblia, un catecismo sencillo para la comprensión de muchos que asisten a los templos más por obligación que por convicción. Qué bueno sería que en cada iglesia se entregue a la feligresía este folleto que trata sobre el “libro de los libros, depósito y almacén de vida y consuelo, tal es la Sagrada Escritura<a” (George Herbert: poeta, orador y sacerdote inglés).

LABOR DE LOS RADARES.- Ninguna institución de la ciudad cumple una obra tan benéfica y educativa para los choferes profesionales y ´sportman´ como los “Radares Cuenca”. Delatan a sus asechadores y acechadores, muchos de ellos escondidos para sorprenderlos `in fraganti´ en los infractores y proceder a multarlos con todo el rigor de la Ley y así contribuir a las arcas de la Emop EP y justificar su cargo. (Ya habrá burócratas que digan que lo recaudado no va a la Empresa sino a la ANT: en parte sí, en parte no. Mucho se deposita inclusive en la urna de los propios agentes). Los “Radares Cuenca” avisan los controles en determinados lugares de alcoholemia, revisión de documentos, etc., y así previenen al conductor para que estén en sus cabales y todo en regla. Educan subliminalmente a cumplir con sus obligaciones. Esto debe molestar a ciertos mandos porque les quitan muchísimo dinero; mas, el pueblo pide un reconocimiento público a “Radares Cuenca”. (O)

