“También nos merecemos trabajar”

El Ministerio de Salud Pública, Áreas Históricas, Control Municipal, Guardia Ciudadana, ARCSA, Coordinación zonal 6 de Educación y la facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca, se reunieron con la concejala Gabriela Brito para coordinar el trabajo de control y regulación de las ventas que se dan en las diferentes instituciones educativas.

Brito, presidenta de la Comisión de Salud Pública, resaltó que los controles se realizarán tanto para los bares escolares como para las ventas ambulantes.

“Deben respetar la lista de alimentos del Ministerio de Educación, para de esa manera, los niños tengan nuevos hábitos alimenticios”.

Sin embargo, ante este plan, Margarita Llauri, quien desde hace más de 10 años vende salchipapas afuera de una escuela, manifestó que esto les perjudica totalmente. “Es como quitarnos el trabajo, no sé de qué se trate esto, pero en el caso de que no me permitan vender mis papas y sí otras cosas saludables como ensalada de frutas, no se compara con lo que yo vendo, porque los niños no compran”.

Además, mencionó que las pérdidas económicas serían muy graves. “De dónde vamos a sacar para darles de comer a nuestros hijos, también deben pensar en nosotros, entendemos que quieran mejorar la salud, pero nosotros vamos a ser perjudicados”.

María León, otra de las comerciantes, comentó que no estaría dispuesta a dejar su trabajo actual. “Yo vivo de esto, y no es justo que nos quieran cambiar otros productos, las golosinas les gusta a los niños y las mamás mismo les controlan para que no consuman a diario, nuestro trabajo es solo de medio tiempo”.

Las reuniones continuarán y en enero realizarán por segunda vez otro plan piloto. Quienes incumplieran con lo proyectado, serían sancionados. (MAA) (I)