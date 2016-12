Richie afirma “ser negra”

La hija de Lionel Richie, y ex de Justin Bieber, Sofía Richie, es la nueva portada de la revista Complex.

En ella la joven modelo de 18 años enseña sus curvas y habla de su tono de piel, que según ella, “puede confundir a quienes no la conocen”.

“Soy muy clara, así que algunas personas realmente no saben que soy negra (…) He estado en situaciones en las que la gente dice algo racista y me dicen: ‘ey, pero eres clara'”, señala la chica. Richie es la hija más joven del cantante Lionel Richie.